جنوب أفريقيا تسحب دعمها لممثلتها بمسابقة ملكة جمال الكون في إسرائيل

سحبت حكومة جنوب أفريقيا دعمها لملكة جمال البلاد في مسابقة ملكة جمال الكون التي ستقام في إسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، رفضا لمعاملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الفنون والثقافة والرياضة بجنوب أفريقيا في بيان صدر، الأحد، إنها سحب دعمها لملكة جمال البلاد لاليلا مسواني على خلفية “تصلب” المنظمين لمسابقة ملكة جمال جنوب أفريقيا ورفضهم مقاطعة مسابقة ملكة جمال الكون المقرر عقدها في إسرائيل.

Government won't be supporting #MissSA Lalela Mswane's participation in the Miss Universe pageant in Israel next month. Spokesperson for Minister of Sport, Arts & Culture, Masechaba Khumalo explains.

وأضافت “تبيّن أنه من الصعب إقناع منظمي مسابقة ملكة جمال جنوب أفريقيا بإعادة النظر في قرارالمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون. ونتيجة لذلك نعلن سحب دعمنا للاليلا مسواني ومنظمي المسابقة”.

وتابعت “الفظائع المرتكبة من إسرائيل في حق الفلسطينيين موثقة بشكل جيد، ولا يمكن للحكومة بوصفها ممثلا شرعيا عن شعب جنوب أفريقيا أن تربط نفسها بذلك بضمير حي ومرتاح”.

What is your take on Miss SA Lalela Mswane's decision to go and participate in the Miss Universe event taking place in Israel next month?

🌍: https://t.co/xfVRyYfFgT

📱: 0840784912 pic.twitter.com/FPyYeWW5oQ — Voice of Wits 88.1 FM 📻 (@vowfm) November 16, 2021

وفي وقت سابق، حذر وزير الثقافة الجنوب أفريقي ناثي مثثوا من أن تشبث المنظمين بموقفهم قد يفضي إلى “نتائج كارثية على مستقبل (لاليلا مسواني) وموقعها العام كشابة من أصحاب البشرة السمراء”.

ولفت في تصريحات صحفية إلى أن انسحاب مسواني “كان من الممكن أن يكون مفيدًا لمكانة جنوب أفريقيا العالمية”.

Hi @MKhumalo___ your media interviews on the @Official_MissSA saga have been extremely helpful. Your concise responses and explanations to inform the public about reasons why support for the pageant has been withdrawn makes perfect sense.

وحض أيضا حزب المؤتمر الوطني الحاكم في البلاد منظمي مسابقة ملكة جمال جنوب أفريقيا على “الاستماع إلى النداء العارم” من أجل “مقاطعة مسابقة ملكة جمال الكون بنسختها المقبلة في إسرائيل حيث يسود نظام الفصل العنصري”.

وصدرت دعوات لملكة جمال جنوب أفريقيا لاليلا مسواني لمقاطعة المسابقة.

ويرى المحتجون أن إسرائيل ترتكتب أعمالا وحشية ضد الفلسطينيين.

وقال مواطنون من جنوب أفريقيا على مواقع التواصل الاجتماعي إنهم “يعرفون جيدًا سياسات الفصل العنصري (الإسرائيلية) وبالتالي فإنهم لا يدعمون ما يجري في إسرائيل”.

وفي السياق كتب حساب لشخص يدعى بارنيز على تويتر “لاليلا مسواني تمثل الآن نفسها فقط وليس جنوب أفريقيا”.

Now she is Miss Lalela Mswane representing herself and not South Africa. — Barnes 🇿🇦 (@BarnesRSA) November 14, 2021

من جهته، قال برام هانيكوم عضو مجلس إدارة جماعة “أفريقيا من أجل فلسطين” إنه “في هذه المرحلة لا أحد يستطيع أن يقول أنها (لاليلا مسواني) تمثل البلد”.

وأوضح أن قرار المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون “سيجعلها وحيدة تماما مع المنظمين العازمين على ما يبدو على المضي قدما في موقفهم”.

I hope Lalela doesn’t go to Israel 🇮🇱 without full permission from the government…. it’s gonna be a wrong move.. How is she going to represent a country that doesn’t agree to her participation in that contest? Is she going hold that SA 🇿🇦 flag very high? #LalelaMswane — Louisa Moswane (@LouisaMoswane) November 14, 2021

Miss SA Lalela Mswane switched off the comments on her entire Instagram, I guess we now all know where she stands wrt Israel. She’s defs going. — Mpumz Ngwenya (@MpumzNgwenya) November 12, 2021

والأسبوع الماضي، طالب منظمو مسابقة ملكة جمال جنوب أفريقيا بعدم “تسييس” حدث ملكة جمال الكون.

وتنظم المسابقة جهات محلية يديرها شركات عالمية.

وتدعم جنوب أفريقيا القضية الفلسطينية منذ إقامة الجانبين علاقات دبلوماسية رسمية في 1995 بعد عام على انتهاء نظام الفصل العنصري في البلاد.

وخفضت جنوب إفريقيا تمثيلها الدبلوماسي في تل أبيب عام 2019 وسحبت سفيرها.

وحتى الآن، لم يصدر تعليق من الحكومة الإسرائيلية على الدعوات الرسمية في جنوب أفريقيا لمقاطعة فعالية ملكة جمال الكون.

ولم ترد مسواني أيضا على الرسائل الموجهة على حسابها الخاص وعلى حساب مؤسسة أنشأتها على إنستغرام.

وترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاتهامات بأن معاملتها للفلسطينيين تصل إلى حد الفصل العنصري.

ومن المقرر أن تقام مسابقة ملكة جمال الكون في 12 ديسمبر المقبل.