تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة

جنوب أفريقيا تسحب دعمها لممثلتها بمسابقة ملكة جمال الكون في إسرائيل

ملكة جمال جنوب أفريقيا (مواقع التواصل)
16/11/2021-|آخر تحديث: 16/11/202102:09 PM (مكة المكرمة)

سحبت حكومة جنوب أفريقيا دعمها لملكة جمال البلاد في مسابقة ملكة جمال الكون التي ستقام في إسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، رفضا لمعاملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الفنون والثقافة والرياضة بجنوب أفريقيا في بيان صدر، الأحد، إنها سحب دعمها لملكة جمال البلاد لاليلا مسواني على خلفية “تصلب” المنظمين لمسابقة ملكة جمال جنوب أفريقيا ورفضهم مقاطعة مسابقة ملكة جمال الكون المقرر عقدها في إسرائيل.

وأضافت “تبيّن أنه من الصعب إقناع منظمي مسابقة ملكة جمال جنوب أفريقيا بإعادة النظر في قرارالمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون. ونتيجة لذلك نعلن سحب دعمنا للاليلا مسواني ومنظمي المسابقة”.

وتابعت “الفظائع المرتكبة من إسرائيل في حق الفلسطينيين موثقة بشكل جيد، ولا يمكن للحكومة بوصفها ممثلا شرعيا عن شعب جنوب أفريقيا أن تربط نفسها بذلك بضمير حي ومرتاح”.

وفي وقت سابق، حذر وزير الثقافة الجنوب أفريقي ناثي مثثوا من أن تشبث المنظمين بموقفهم قد يفضي إلى “نتائج كارثية على مستقبل (لاليلا مسواني) وموقعها العام كشابة من أصحاب البشرة السمراء”.

ولفت في تصريحات صحفية إلى أن انسحاب مسواني “كان من الممكن أن يكون مفيدًا لمكانة جنوب أفريقيا العالمية”.

وحض أيضا حزب المؤتمر الوطني الحاكم في البلاد منظمي مسابقة ملكة جمال جنوب أفريقيا على “الاستماع إلى النداء العارم” من أجل “مقاطعة مسابقة ملكة جمال الكون بنسختها المقبلة في إسرائيل حيث يسود نظام الفصل العنصري”.

وصدرت دعوات لملكة جمال جنوب أفريقيا لاليلا مسواني لمقاطعة المسابقة.

ويرى المحتجون أن إسرائيل ترتكتب أعمالا وحشية ضد الفلسطينيين.

وقال مواطنون من جنوب أفريقيا على مواقع التواصل الاجتماعي إنهم “يعرفون جيدًا سياسات الفصل العنصري (الإسرائيلية) وبالتالي فإنهم لا يدعمون ما يجري في إسرائيل”.

وفي السياق كتب حساب لشخص يدعى بارنيز على تويتر “لاليلا مسواني تمثل الآن نفسها فقط وليس جنوب أفريقيا”.

من جهته، قال برام هانيكوم عضو مجلس إدارة جماعة “أفريقيا من أجل فلسطين” إنه “في هذه المرحلة لا أحد يستطيع أن يقول أنها (لاليلا مسواني) تمثل البلد”.

وأوضح أن قرار المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون “سيجعلها وحيدة تماما مع المنظمين العازمين على ما يبدو على المضي قدما في موقفهم”.

والأسبوع الماضي، طالب منظمو مسابقة ملكة جمال جنوب أفريقيا بعدم “تسييس” حدث ملكة جمال الكون.

وتنظم المسابقة جهات محلية يديرها شركات عالمية.

وتدعم جنوب أفريقيا القضية الفلسطينية منذ إقامة الجانبين علاقات دبلوماسية رسمية في 1995 بعد عام على انتهاء نظام الفصل العنصري في البلاد.

وخفضت جنوب إفريقيا تمثيلها الدبلوماسي في تل أبيب عام 2019 وسحبت سفيرها.

وحتى الآن، لم يصدر تعليق من الحكومة الإسرائيلية على الدعوات الرسمية في جنوب أفريقيا لمقاطعة فعالية ملكة جمال الكون.

ولم ترد مسواني أيضا على الرسائل الموجهة على حسابها الخاص وعلى حساب مؤسسة أنشأتها على إنستغرام.

وترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاتهامات بأن معاملتها للفلسطينيين تصل إلى حد الفصل العنصري.

ومن المقرر أن تقام مسابقة ملكة جمال الكون في 12 ديسمبر المقبل.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

ناشطة إسرائيلية: النظام في إسرائيل هو نظام فصل عنصري

قالت الصحفية والناشطة الإسرائيلية أورلي نوي عضو منظمة “بتسيلم” الحقوقية، إن النظام في إسرائيل هو نظام فصل عنصري ولا يراعي حتى القوانين الدولية في التعامل مع الفلسطينيين حتى وفقا لكونه سلطة احتلال.

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة