حفتر: ترشحي للانتخابات ليس طلبا للسلطة (فيديو)

أعلن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الثلاثاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل قائلا إنه “لا يسعى للسلطة”.

جاء ذلك في كلمة متلفزة ألقاها حفتر بملابس مدنية من مدينة بنغازي وبثتها وسائل إعلام محلية.

وأضاف “امتثالا لقواعد الديمقراطية وتطبيقا لخارطة الطريق التي اتفق عليها الليبيون أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية”.

وشدد على أن ترشحه “ليس طلبا للسلطة أو بحثا عن مكانة بل لقيادة شعبنا في مرحلة مصيرية نحو العزة والتقدم والازدهار”.

وتابع “سأصطف إلى جانبكم مدافعا عن ثوابتنا الراسخة وفي مقدمتها وحدة ليبيا واستقلالها ولا شيء في منهجنا سيعلو على وحدة البلاد أو أمنها واستقلالها”.

وأشار حفتر إلى أن ليبيا “تقف على مفترق طريقين لا ثالث لهما، طريق الحرية والسلام والتقدم وطريق التوتر والصراعات والعبث والفساد”.

وخلال كلمته، دعا حفتر المواطنين إلى “ممارسة دورهم بأعلى درجات الوعي والمسؤولية وتوجيه أصواتهم حيث يجب أن تكون”.

وكان حفتر شن هجومًا في أبريل/ نيسان 2019، على العاصمة طرابلس مستعينًا بمرتزقة ومقاتلين أجانب وبدعم من دول عربية وغربية لإسقاط حكومة الوفاق الوطني آنذاك برئاسة فائز السراج المعترف بها دوليا، إلا أن قواته تعرضت للهزيمة واضطرت للانسحاب من مدن الغرب الليبي، ويواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

وفتحت مفوضية الانتخابات الليبية باب الترشح في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية وحتى 7 ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية.

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط.