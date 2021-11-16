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سياسة

تركيا تلقي القبض على المتهم باغتيال رئيس هايتي

السلطات التركية ألقت القبض على المتهم في مطار إسطنبول
16/11/2021-|آخر تحديث: 16/11/202110:39 AM (مكة المكرمة)

اعتقلت السلطات التركية أمس الإثنين، شخصا مطلوب لدى الإنتربول الدولي، بتهمة اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس.

وحسب مصادر أمنية، فإن المدعو سمير هاندال المطلوب بمذكرة بحث حمراء من قِبل الإنتربول الدولي، ألقي القبض عليه في مطار إسطنبول.

وذكرت المصادر الأمنية أن هاندال كان ينتقل من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأردن مرورا بإسطنبول.

وسيحال المتهم إلى المحكمة اليوم الثلاثاء، بعد إتمام الإجراءات القانونية في فرع أمن المطار.

وتعاني هايتي من أزمة سياسية خلال الأشهر الأخيرة، حيث شارك المئات في مظاهرات في فبراير/ شباط الماضي في (بورت أو برانس)، للمطالبة بتنحي الحكومة الحالية.

وفي فبراير، قال مويس في خطاب وطني إن الشرطة تمكنت من إحباط مؤامرة لاغتياله، مضيفا “كانت هناك محاولة لاغتيالي، وأشكر رئيس الأمن في القصر فقد أحبطت المحاولة”.

ومطلع يوليو/تموز الماضي، اغتال مسلحون مجهولون مويس داخل منزله، بحسب بيان لرئيس وزراء هايتي المؤقت كلود جوزيف.

المصدر : الجزيرة مباشر

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Published On 9/7/2021
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