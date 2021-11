“أخي الغالي”.. ابنة صدام حسين تعلق على ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا (فيديو)

احتفت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل بترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقالت رغد على تويتر”أخي الغالي سيف الإسلام القذافي نترقب باهتمام كبير أنا وكل محبيك للمرحلة القادمة”.

وأضافت”دعائي لكم بأن تعود إلى المكانة التي تليق بكم وتخدم ليبيا وتعيدها لموقعها الحقيقي”.

وأرفقت رغد تغريدتها بصورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر سيف الإسلام مرتديا عباءة وعمامة بنيتين وجالسا داخل فرع مفوضية الانتخابات الليبية في مدينة سبها ويبدو الشيب ظاهرا على ذقنه الطويلة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تكشف فيها رغد صدام عن عمق علاقتها مع أسرة القذافي إذ قالت في مقابلات صحفية سابقة إن الزعيم الليبي السابق معمر القذافي “وقف معها ودعمها بعد إعدام والدها”.

والأحد، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا قبولها أوراق ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات بعد يوم من تقدمه بجميع المصوغات القانونية وفق قانون انتخاب رئيس الدولة الصادر عن مجلس النواب (البرلمان).

وتعد زيارة سيف الإسلام القذافي إلى مفوضية الانتخابات بمثابة الظهور الرسمي الأول له داخل البلاد منذ مقابلة متلفزة أجرتها معه قناة العاصمة الليبية عام 2013.

ويعود سيف الإسلام إلى الواجهة السياسية في ليبيا من جديد بعد نحو 10 أعوام من مقتل والده في مدينة سرت على يد مسلحين إبان ثورة 17 فبراير/شباط 2011 بعد أن أمضى 4 عقود في الحكم.

ويقول مراقبون إن نجل القذافي المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية اتخذ خطوة الترشح مستغلا شعور بعض الليبيين بالحنين إلى حالة “الاستقرار النسبي” للبلاد في عهد والده بعد عقد صعب شهد الكثير من الصراعات السياسية والمسلحة.

ويعتبر سيف الإسلام ثاني مرشح يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسة حيث أعلنت مفوضية الانتخابات أن مرشحا آخر تقدم بأرواق ترشحه إلى مكتبها بالعاصمة طرابلس، من دون كشف اسمه.

ولا تزال قواعد إجراء هذه الانتخابات موضع خلاف بين الفصائل الليبية المتنافسة ويظل الوضع القانوني لسيف الإسلام محل جدل فهو محكوم عليه بالإعدام في ليبيا لإدانته بارتكاب جرائم حرب ومطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

