بعد إدانات محلية ودولية.. السلطات السودانية تفرج عن مدير مكتب الجزيرة المسلمي الكباشي

أفرجت السلطات السودانية، فجر اليوم الثلاثاء، عن مدير مكتب الجزيرة في السودان الزميل المسلمي الكباشي.

وأمس الإثنين، نقلت السلطات السودانية الكباشي إلى سجن (سوبا) جنوب العاصمة، رغم قرار النيابة إخلاء سبيله، وسط إدانات محلية ودولية واسعة ودعوات لإطلاق سراحه.

وكانت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في السودان باشرت التحقيق مع الكباشي بشأن تغطية قناة الجزيرة للأحداث في البلاد، بعدما دهمت قوة أمنية، مساء السبت الماضي، منزله واعتقلته.

وأدان الاتحاد العام للصحفيين السودانيين اعتقال الكباشي وطالب في بيان له السلطات السودانية بإطلاق سراحه أو تقديمه لمحاكمة عاجلة.

وطالب كذلك بإطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين، والكف عن مضايقة الصحفيين وملاحقتهم بالاعتقال، وتمكينهم من ممارسة عملهم الصحفي بكل حرية، واحترام حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية.

وبعيد إعلانها اعتقال الكباشي، نددت شبكة الجزيرة “بهذا التصرف بأقوى عبارات الشجب”، وطالبت السلطات العسكرية بـ”الإفراج الفوري عن الزميل والسماح لكل صحفييها بالعمل دون عوائق، وتمكينهم من أداء مهامهم دون خوف أو ترهيب”.

وحمّلت شبكة الجزيرة السلطات السودانية “المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع موظفيها العاملين في السودان”.