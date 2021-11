وقفات احتجاجية أمام مقرات فيسبوك في مدن أمريكية تنديدا بالترويج للإسلاموفوبيا في الهند (فيديو)

نظم المئات من المسلمين الهنود وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي لشركة فيسبوك في ولاية كاليفورنيا الأمريكية؛ فضلًا عن عدة مسيرات أخرى في مدن أمريكية لمطالبة شركة فيسبوك بوقف ما اعتبروه “تحيزا للمحتوى العنصري الذي يميز الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية المتصاعد ضد المسلمين في الهند”.

وكان مجلس المسلمين الهنود في أمريكا قد دعا لهذه المسيرات منذ أيام، ضمن حملة يقودها المجلس ضد فيسبوك.

وشارك المجلس على حسابه الرسمي عبر “تويتر” مشاهد من المسيرات والوقفات وعلق على إحداها ” تشارك الشركات الكبرى مثل الفيسبوك جهود الدولة الهندية الرامية للتعصب والكراهية والاضطهاد الديني والطائفي والقمع حتى ضد المزارعين”.

Protesters marching towards the Facebook office in Seattle to register their protest and express displeasure over company’s role in platforming Islamophobia and anti-Muslim hate in India. #FacebookEnablesMuslimGenocide #FacebookStopTheHate pic.twitter.com/2YsrU5QGIR

— Indian American Muslim Council (@IAMCouncil) November 14, 2021