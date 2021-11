بريطانيا.. اعتقال 3 أشخاص بعد انفجار سيارة في ليفربول (فيديو)

ألقت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، الأحد، القبض على 3 مشتبه بهم في أعقاب انفجار سيارة في مدينة “ليفربول” التابعة لمقاطعة “مرزيسايد” شمال غربي إنجلترا، أسفر عن مقتل شخص، وإصابة آخر.

وذكرت شرطة مكافحة الإرهاب، في بيان، أن “المشتبه بهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و 26 و 21 عاما، اعتقلوا بمنطقة “كينسينجتون” في ليفربول، بموجب قانون الإرهاب، وذلك على خلفية الانفجار الذي وقع خارج مستشفى ليفربول للنساء”.

فيما تم الإعلان عن وفاة راكب السيارة في مكان الحادث، دون تحديد هويته رسميًا.

وأضاف البيان أن “السائق أصيب في مكان الحادث، ولا يزال يتلقى العلاج في المستشفى، وهو في حالة مستقرة”.

وأكدت الشرطة أن “المحققين منفتحون على كل الاحتمالات التي أدت للانفجار، ويعملون عن كثب بالتعاون مع زملائهم في شرطة “مرزيسايد”، بما يخدم التحقيق بالحادث”.

UPDATE | Counter Terrorism Police North West who are now investigating the incident outside Liverpool Women's Hospital with our support have released the following statement. Please follow the @gmpolice thread as well as our feed for updates. https://t.co/hAVoGW2FsG

— Merseyside Police (@MerseyPolice) November 14, 2021