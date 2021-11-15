بريطانيا.. لحظة انفجار سيارة الأجرة في مدينة ليفربول (فيديو)

أظهر مقطع مصور التقطته كاميرات المراقبة لحظة وقوع التفجير أمام مستشفى النساء في مدينة ليفربول الإنجليزية، أمس الأحد.

ويبين المقطع سيارة الأجرة وهي تدخل الساحة أمام المستشفى قبل أن تنفجر وتشتعل فيها النيران.

وظهر السائق في مقطع الفيديو وهو يخرج من السيارة بعد الانفجار.

ورفعت بريطانيا مستوى التهديد الأمني إلى “شديد” بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية التعامل مع انفجار ليفربول، أمس الأحد، على أنه “حادث إرهابي”.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، اليوم الاثنين، إن البلاد رفعت مستوى التهديد الأمني الذي يمثله الإرهاب إلى “شديد” من المستوى السابق وهو “كبير”.

ويعني هذا أن من المرجح بدرجة كبيرة وقوع هجوم بعد الانفجار الذي وقع في سيارة الأجرة في ليفربول.

وقبل ساعات، قالت الشرطة إنها تتعامل مع انفجار ليفربول على أنه “حادث إرهابي”.

وذكرت أن أحد الركاب كان يحمل العبوة الناسفة التي انفجرت في سيارة الأجرة، مضيفة أنها تعتقد أنها تعرف هوية الراكب الذي لقي حتفه في الانفجار لكن لا يمكنها الكشف عنها.

وقال روس جاكسون مساعد قائد شرطة مكافحة الإرهاب لشمال غرب إنجلترا إن تحريات الشرطة “تشير إلى أن هناك عبوة ناسفة بدائية تم صنعها وأن ما نراه إلى الآن أن صانعها هو الراكب لذي كان في السيارة الأجرة”.

وأضاف أن الراكب استقل السيارة في مكان في ليفربول وطلب من السائق نقله إلى مستشفى النساء، الذي يبعد عشر دقائق بالسيارة.

وذكر أن الانفجار وقع داخل السيارة عندما اقتربت من نقطة الوصول أمام المستشفى.

وتمكن السائق من الفرار من السيارة لكنه أصيب وتلقى علاجا طبيا وتم الإفراج عنه بعد ذلك.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن السائق شعر بأن الراكب “مثير للشبهة”، وأبقاه داخل السيارة وأقفل أبوابها.

وأُلقي القبض على ثلاثة رجال (29 و26 و21 عاما) أمس الأحد، وقال جاكسون إنه ألقي القبض على رجل رابع (20 عاما).

وأضاف أنه تم العثور على “أدوات مهمة” في أحد الأماكن بينما تم تفتيش أو سيجري تفتيش أماكن أخرى.