بينهم 3 مرشحين للرئاسة.. حملة توقيعات كبرى في فرنسا لفضح السياسيين المتحرشين

كشفت صحيفة (لوموند) الفرنسية انخراط 250 امرأة من عالم السياسة في فرنسا في حركة (MeToo#) العالمية لفضح المتحرشين، وقرر المسؤولين عن حملة التوقيعات الإلكترونية للمشاركة في الحملة، تسميتها (مي تو سياسية).

وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الإثنين، بأن المشاركات في الحملة اعتبرن أنه “لا مكان للمعتدين الجنسيين في انتخابات 2022” الرئاسية والتشريعية التي ستجرى في الربيع المقبل.

ودعت المنخرطات في الحملة -وغالبيتهن من اليسار- السياسيين في فرنسا إلى الرد على العنف الجنسي الذي يرتكبه ممثلو الشعب.

3 مرشحين للرئاسة

وأشار موقع (فرانس إنفو) إلى أن “3 من المرشحين للرئاسة صدر في حقهم العديد من الشهادات بالاعتداء الجنسي”، وأن ذلك لم يمنعهم من الترشح لأعلى منصب في البلاد.

وأضاف التقرير أن “ذلك يدل على مدى اللامبالاة التي تعيشها النساء وضحايا الاعتداء الجنسي بالنسبة لهم”.

285 femmes politiques exigent "que le monde politique prenne enfin en compte le mouvement #metoo" dans une tribune du Mondehttps://t.co/tDT27btW8M — Armêl Balogog (@ArmelBalogog) November 15, 2021

واعتبرت الموقعات أن من بين 577 نائبا برلمانيا الذين سيجري انتخابهم في يونيو/حزيران المقبل في التشريعيات، “هناك من ارتكبوا جرائم وعنفًا جنسيًا”.

وأدانت الحركة “وجود متورطين وأحيانا مُدانين بتهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على قاصرات داخل البرلمان ومجالس المقاطعات والأقاليم “.

وتحث الحركة -وفق (فرانس إنفو)- الأجهزة السياسية على الاستماع إلى الضحايا وحمايتهم، وأن “يتحمل عالم السياسية مسؤولياته ويزيل مرتكبي العنف الجنسي من بين صفوفه وأن يكونوا قدوة”.

"Trois candidats ou potentiellement candidats à l’Elysée sont déjà cités dans de nombreux témoignages d’agressions sexuelles. Cela ne les empêche pas, loin de là, de considérer qu’ils sont dignes d’occuper la magistrature suprême." #metoo https://t.co/eJPwQVU78N via @lemondefr — le beau vice (@lebeauvice) November 15, 2021

عرقلة القوانين

وذهبت حركة (مي تو سياسية) إلى أن المعتدين عندما يصبحون مسؤولين منتخبين يصوتون أو يعرقلون القوانين المتعلقة بحقوق المرأة.

واعتبرت الحركة أنه “تم تحرير صوت المرأة، لكن لم يتم تحرير الاستماع لها بعد”، وطالبت المسؤولين المنتخبين ورؤساء الأحزاب بتوقيع تعهد صاغته المنخرطات في الحملة ضد العنف الجنسي في السياسة.

Engagées en politique, 285 femmes dont Marie Coiﬀard, conseillère municipale à Saint-Martin-d'Hères, signent une tribune ds Le Monde pour un #meToo politique.Elles demandent aux partis politiques d'écarter les auteurs d'agressions sexuelles des élections. https://t.co/Fuj2xdlwEr pic.twitter.com/cP3p9x9BBY — France Bleu Isère (@bleu_isere) November 15, 2021

من بين الموقعات على الحملة الوزيرة الاشتراكية السابقة لحقوق المرأة لورانس روسينول، النائبة الاشتراكية لعمدة باريس أودري بولفار، والمتحدثة باسم الحزب الاشتراكي غابرييل سيري هواري، والسياسية مانون أوبري والبرلمانية دانييل أوبونو.

وكانت 7 نساء قد اتهمن المرشح المحتمل لرئاسيات فرنسا 2022، إريك زمور، بالاعتداء الجنسي وكشفت عن شهاداتهن صحيفة (ميديا بارت).

Eric Zemmour, l'héritier politique de Jean-Marie Le Pen ?

Le patriarche de l'extrême droite française pose une condition avant de le soutenir officiellement au détriment de sa fille, #MarineLePen 🔴 #Zemmour : "Veni, Vidi, Vichy" ? 📺 Maintenant sur @France2tv pic.twitter.com/jy5MxlEGMq — Complément d'enquête (@Cdenquete) November 4, 2021

وكانت واحدة من المشتكيات قد ظهرت على شاشة التلفزيون بوجه مخفٍ خوفًا من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت (آن) إنها التقت زمور سنة 2005، وكانت حديثة التخرج من شعبة الصحافة وحلمت بالعمل في صحيفة “لوفيغارو”.

تواصلت آن التي بلغت آنذاك 26 سنة مع إريك زمور (46 سنة) الذي كان يعمل في هيئة تحرير الصحيفة و”خلال أول لقاء بينهما بدأ الكاتب يتحرش بها وشرع في الاعتداء عليها”، وفق ما وثقته الشابة في يومياتها.

وقالت ضيفة (فرنسا 2) إنها رفضت محاولات الكاتب بحزم ليخبرها أنه “سيصعب عليها إيجاد عمل”.