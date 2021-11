شركة عسكرية إسرائيلية تفتح فرعا في الإمارات.. إليك التفاصيل

أعلنت شركة إسرائيلية للأسلحة المتطورة، الأحد، فتح فرع لها في الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تأتي قبيل زيارة مقررة لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى دبي، مطلع الأسبوع الجاري.

وقالت شركة “البيت سيستمز” المصنعة للطائرات العسكرية المسيّرة من طراز (هيرميس) وأنظمة استطلاع كهروضوئية -في بيان- إنها أنشأت الفرع من أجل “إنشاء تعاون طويل الأمد مع القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة”.

ويأتي افتتاح الفرع في أعقاب “اتفاقيات أبراهام” الاسم الذي أطلق على عملية التطبيع بين إسرائيل ودول عربية بينها الإمارات والبحرين، صيف 2020، برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

ونقل البيان عن ران كريل نائب الرئيس الشركة التي حققت مبيعات تتجاوز قيمتها 4.6 مليارات دولار في 2020 قوله “تعد الإمارات ودول أخرى في المنطقة أسواقا جديدة مهمة لأنظمة البيت”.

وأضاف “نعتقد أن منتجاتنا تضعنا في مكانة جيدة لتلبية الاحتياجات والفرص في المنطقة”.

ويتزامن الإعلان مع زيارة الجنرال عميكام نوركين قائد سلاح الجو الإسرائيلي للإمارات لأول مرة لحضور معرض دبي للطيران، وكان نظيره الإماراتي قد زار إسرائيل، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لحضور تدريب عسكري دولي.

ومن المقرر أن يزور بيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس أركان الجيش الأسبق، إمارة دبي، مطلع الأسبوع لافتتاح “أول جناح إسرائيلي” في معرض تجاري للصناعة العسكرية في الإمارات، وفق ما أعلن مكتبه اليوم الأحد.

