محاكمة رجل في بريطانيا بتهمة ارتداء ملابس تدعم كتائب “القسام” و”الجهاد الإسلامي”

أرجأ قاض بريطاني النطق بالحكم على رجل ارتدى قمصانا تدعم فصائل فلسطينية تقاتل الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لكون هذه الفصائل مدرجة على “قوائم الإرهاب” في المملكة المتحدة.

وقالت صحيفة (الغارديان) البريطانية إن فراس الجيوسي (34 عاما) ارتدى قمصاناً تدعم كتائب (عز الدين القسام) الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وكذلك قمصاناً تدعم حركة الجهاد الإسلامي.

وفي الوقت الذي تدرج فيه بريطانيا “كتائب عز الدين القسام” على قائمة المنظمات الإرهابية وتتعامل معها بهذه الصفة، فإنها لا تضع الجناح السياسي لحماس في نفس القائمة.

وأوضحت الصحيفة أن الجيوسي “أقر بالذنب في 4 تهم تتعلق بارتداء أشياء تدعم منظمة محظورة أمام محكمة الصلح في ويستمنستر، الجمعة 12 نوفمبر/تشرين الثاني”.

وتستند 3 من التهم التي وجهت إلى الجيوسي إلى ارتدائه هذه الملابس في (غولدرز غرين)، وهي منطقة في شمال لندن يقطنها عدد كبير من السكان اليهود، في 8 و 9 يونيو/حزيران 2021.

وأشارت الصحيفة إلى أن التهمة الرابعة تتعلق بحادث في قلعة (باربوري)، وهو حصن مبني على تل يعود للعصر الحديدي في ويلتشير، في 30 مايو/أيار 2021.

ولفتت إلى أن الجيوسي الذي يعيش في منطقة سويندون وقف “في قفص الاتهام لتأكيد اسمه وتاريخ ميلاده وعنوانه قبل إقراره بالذنب في التهم الموجهة إليه”.

وأرجئ النطق بالحكم إلى 17 ديسمبر/كانون الأول لإعداد التقارير.

وقال رئيس القضاة بول غولدسبرينغ إن “مثل هذه القضايا يصعب الحكم فيها. هناك خط رفيع بين دعم قضية مشروعة ودعم منظمة محظورة وقد قدمت استئنافك على هذا الأساس”.

وأفرج عن الجيوسي الذي علمت المحكمة أنه مصاب بالتوحد بكفالة مشروطة.