سياسي فرنسي يعترف بأن 60% ممن اعتدوا على بلاده من مواطنيها

اعترف السيناتور الفرنسي (كزافييه لاكوفياي) بأن غالبية من نفذوا هجمات إرهابية ضد بلاده “هم مواطنون محليون”.

وقال كزافييه في مقطع دعائي لحلقة تليفزيونية نشرته صفحة قناة “سي نيوز” الفرنسية، اليوم السبت، على تويتر “لا يجب علينا أن ننكر الواقع. بالفعل هناك عدد من الإرهابيين الذين يعتدون على فرنسا يأتون من تدفق المهاجرين. ولكن 60% ممن ضربوا فرنسا هم إرهابيون محليون”.

«60% de ceux qui ont frappé la France, ce sont des terroristes français» : Xavier Iacovelli dans #Punchline pic.twitter.com/3ITstik5JV — CNEWS (@CNEWS) November 13, 2021

وأوضح أن هؤلاء الإرهابيين “ولدوا فرنسيين ونشأوا في مدارس تابعة للجمهورية الفرنسية”.

وتسائل “ما ينبغي علينا إبرازه هو لماذا يقوم ابن الجمهورية (الفرنسية) بضرب بلدنا”

وجاءت تصريحات السيناتورعن إقليم (هوت دو سين) في مجلس الشيوخ الفرنسي خلال حلقة تتناول الدروس المستفادة من اعتداءات، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، التي شهدتها باريس قبل 6 سنوات.

وصنفت اعتداءات 13 نوفمبر 2015 بأنها أسوأ هجمات تشهدها فرنسا وأسفرت عن مصرع نحو 130 شخصا وإصابة العشرات.

وينتمي كزافييه إلى حزب الجمهورية إلى الأمام (وسطي ليبرالي) أسسه الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون.

وأثارت تصريحات كزافييه غضب بعض الفرنسيين وقاموا بانتقاد القناة وضيفها.

وقال حساب لشخص يدعى فيزاني “من أي اصل؟ وأي دين؟ قبل كل شيء هذا هو السؤال الحقيقي!”.

وأضاف موجها حديثه لكزافييه “توقف عن الحديث عن الجنسية لإخفاء حقيقة المشكلة! ربما فرنسي لكن مسلم بالتأكيد! الهجمات لم ينفذها بوذيون غاضبون”.

وطالب شخص آخر قناة “سي نيوز” بأن “تُحسن اختيار ضيوفها” عند الحديث بشأن مثل هذه القضايا.

واعترض شخص يدعى فليكس على تصريحات كزافييه وقال على تويتر إن من يعتدون على فرنسا “هم أشخاص قادمون من الخارج”.

NON @XavierIacovelli pas des Français mais des résidus venus d'ailleurs à qui des fous furieux de l'Etat délabré ont permis d'accéder à cet honneur pour le souiller!#decheance https://t.co/prMy41XO2h — Felyx (@_AntiWoke_) November 13, 2021