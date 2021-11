“جورج فلويد المسلم”.. مدينة أمريكية تقدّم 5 ملايين دولار تعويضًا لعائلة محمد مهيمن

قرّر مجلس مدينة (فينيكس) الأمريكية دفع تعويض قدره 5 ملايين دولار أمريكي إلى عائلة محمد مهيمن ضحية جريمة عنف من بعض أفراد الشرطة الأمريكية بالمدينة، وسيدفع التعويض في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وكانت شرطة فينيكس قد اعتدت على محمد مهيمن حتى لفظ أنفاسه الأخيرة مكبلًا تحت أقدام الضباط، عام 2017، وقالت المحكمة إن محمد توفى مُختنقًا بسبب جلوس الضباط عليه.

وأظهرت تقارير -قدمتها عائلة محمد مهيمن إلى المحكمة- أن المتوفى لم يكن متسولًا كما ادعت الشرطة، بل ينتمي إلى عائلة ميسورة الحال ولكنه كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان يعاني من فصام الشخصية ورهاب الأماكن المغلقة.

An attorney representing the family of Muhammad Muhaymin Jr. says the DOJ reached out to him with questions about the case: "We are hopeful the Department of Justice will make criminal prosecution referrals and get some of these officers off the streets.” https://t.co/DlkTZ0pYPs — Jimmy Jenkins (@JimmyJenkins) September 14, 2021

Thankful for indictment in murder of #ElijahMcClain

Now lets see justice for Brother Muhammad Muhaymin Jr. killed by police in 2017. Footage shows him saying "I can't breathe" and "Please Allah." Officer responded: "Allah? He's not going to help you now" https://t.co/1CpqZXU62w — (((DeanObeidallah))) (@DeanObeidallah) September 1, 2021

وتشبه هذه الحادثة في بعض تفاصيلها حادث مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد، والذي انفجر العالم دعمًا له ومنددًا بأفعال الشرطة الأمريكية، لكن قضية محمد مهيمن التي حدثت قبلها بثلاثة أعوام لم تلق الاستجابة العالمية نفسها، وفق العائلة.

𝗗𝗲𝗽𝘁𝗣𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰𝗦𝗮𝗳𝗲𝘁𝘆 𝗬𝗘𝗦 George Floyd’s murder shifted our view & tolerance of systemic racism in policing & society.

The MPD is a criminally complicit enforcer of that racist system & irrevocably damaged. I endorse @Yes4Minneapolis.@JoeBiden @AGEllison @IlhanMN pic.twitter.com/DgPtQuL3fe — John Mason (@JohnMasonMN) October 30, 2021

وفي السياق، علّق مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية على قرار مجلس مدينة (فينيكس) عبر حسابه على تويتر “المال وحده لا يكفي، بل يجب أن تنتهي العنصرية والإسلاموفوبيا التي تمارسها الشرطة”.

Muhammad Muhaymin, a disabled person with mental health issues, was murdered by Phoenix, AZ police. City council is considering a multimillion dollar settlement for his family. Money isn't enough – #racism and #Islamophobia in policing must end.https://t.co/oIfjoBqlZ9 — CAIR National (@CAIRNational) November 12, 2021