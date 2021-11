تضامن واسع مع البرلمانية البريطانية المسلمة زارا سلطانة عقب تلقيها رسائل عنصرية (فيديو)

تواصلت حملة تضامن واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي في بريطانيا من الناشطين والسياسيين وأعضاء البرلمان البريطاني مع النائبة زارا سلطانة؛ وذلك عقب تلقيها رسائل عنصرية.

ونشرت البريطانية المسلمة صاحبة الأصول الباكستانية عبر حسابها الخاص على “تويتر” صورة من إحدى الرسائل الإلكترونية التي تضمنت بعض العبارات العنصرية مثل “عودي إلى بلدك؛ أنتِ تعيشين في وطني وليس وطنك”.

Having spent a couple of days away on bereavement leave, I came back to my emails today. This is what I found. Muslim women in politics shouldn't have to tolerate this. pic.twitter.com/KFQ0zVVkER — Zarah Sultana MP (@zarahsultana) November 11, 2021

وعلقت زارا سلطانة على هذه الرسالة قائلة “بعد أن أمضيت يومين بعيدًا في إجازة بسبب وفاة أحد الأقرباء؛ عدت إلى رسائلي الإلكترونية اليوم؛ هذا ما وجدته. هذا أمر معيب لا يمكن للمرأة المسلمة التي تمارس السياسية أن تقبل به”.

وبعد ساعات من نشرها للرسالة الأولى؛ غردت سلطانة برسالة تهكمية أخرى يقول صاحبها في مطلعها ” أنت لست بريطانية؛ توقفي عن التظاهر بذلك”.

This morning I posted about racist abuse emailed to me. This afternoon I checked my emails again. Islamophobia must be called out. pic.twitter.com/uZguzQf1s5 — Zarah Sultana MP (@zarahsultana) November 11, 2021

وعلقت زارا سلطانة على الرسالة بالقول “في الصباح نشرت رسالة عنصرية بُعثت لي؛ في المساء تصفحت بريدي ووجد هذه الرسالة؛ الإسلاموفوبيا يجب اجتثاتها من الجدور في بريطانيا”.

يذكر أن زارا سلطانة لها خطة أثارت الجدل في البرلمان البريطاني ألقتها في، سبتمبر/أيلول الماضي، الماضي لمطالبة حكومة المحافظين البريطانية بزعامة بوريس جونسون بالوقوف ضد الإسلاموفوبيا.

This wasn't an easy speech to give, but I can't be silent about Islamophobia. pic.twitter.com/lU26RsmSez — Zarah Sultana MP (@zarahsultana) September 9, 2021

وقام زعيم المعارضة السابق والقيادي في حزب العمال جيرمي كوربين بدعمها عبر حسابه على تويتر مغردًا “زارا، أنت شجاعة وقوية لأنك قادرة على الوقوف والتصدي ضد هذا كله. لا مكان للعنصرية بيننا بعد اليوم على الإطلاق”.

Zarah you are brave and brilliant to stand against this. No racism is ever acceptable. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) November 12, 2021

و علّق الصحفي سيمون جالبريت قائلًا “مصدوم جدا لرؤية نوابنا يتعرضون لمثل هذه الإساءات الدنيئة. أعلم أن زارا سلطان ومكتبها يعملان مع الشرطة؛ نأمل أن تجد السلطات المسؤولين عن ذلك”.

Shocking to see our MPs exposed to such vile abuse.

This is a longstanding problem for Zarah who spoken to the BBC about this previously: https://t.co/A2o2WAEmjR

I know she and her office are working with police. Hopefully the authorities find those responsible. https://t.co/866bxnLgD9 — Simon Gilbert (@TheSimonGilbert) November 11, 2021

وجاءت بقية حالات التضامن مع البرلمانية المسلمة كاشفة عن نوع من الدعم السياسي والنفسي لعمل سلطانة، ودعوتها لعدم الاستسلام.

Just despicable. Solidarity with you, Zarah. ✊🏻🌹 — Paul Sweeney MSP (@PaulJSweeney) November 12, 2021

Love and solidarity Zarah ❤️✊ — Beth Winter MP (@BethWinterMP) November 12, 2021

For months after I blew the whistle, I was inundated with emails like this. Calling me a P*ki. Telling me to f*ck off. And the media legitimised (and still does) it. Islamophobia is an institutional problem in Britain. It is historical. Too normalised. Solidarity, Zarah. https://t.co/uRBXsCzcY0 — Shahmir Sanni (@shahmiruk) November 11, 2021

وفي الأسبوع الماضي، أتهم عضو البرلمان البريطاني أفضل خان رئيس الوزراء بوريس جونسون بدعم الإسلاموفوبيا في بريطانيا بسبب عدم الاستجابة لإجراء فعاليات داخل البرلمان خلال شهر التوعية بظاهرة الخوف من الإسلام وكره المسلمين التي تبدأ في بريطانيا خلال، شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، من كل عام.

وكان المجلس الإسلامي البريطاني أرسل في عام 2020، ملفاً يضم 300 ادعاء عن ممارسات الإسلاموفوبيا ضد رئيس الوزراء بوريس جونسون وأعضاء الحزب المحافظ إلى لجنة المساواة وحقوق الإنسان الحكومية.

وتعد هذه المحاولة الثانية من المجلس الإسلامي البريطاني لمناشدة اللجنة المعنية بمراقبة المساواة لمباشرة تحقيق بشأن الحزب الحاكم لكنها كانت أيضاً بلا جدوى.

وقالت منظمة بريطانية غير حكومية إن هناك ارتفاعا سنويا في حوادث الخوف من الإسلام بالبلاد.

وأضافت أنه قبل أن يصبح بوريس جونسون رئيساً للوزراء، كانت له تصريحات قارن فيها النساء اللواتي يرتدين النقاب بـ”صناديق البريد” و”لصوص البنوك”.