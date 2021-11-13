السودان.. قتلى وجرحى في مظاهرات رافضة لقرارات البرهان (فيديو)

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (نقابية غير حكومية)، اليوم السبت، مقتل 5 متظاهرين وإصابة آخرين في احتجاجات اليوم بمناطق مختلفة من البلاد.

وأوردت اللجنة في أحدث بيان لها “ارتقاء شهيديْن (جديديْن) أحدهما بمستشفى شرق النيل 18 عامًا، والآخر بمستشفى (فيوتشر) وعمره 35 عامًا برصاص المجلس العسكري الانقلابي”، وفق وصف البيان.

وأضاف “عدد كبير من الإصابات المتفاوتة بمستشفيات الخرطوم المتفرقة يجري علاجها وحصرها، فضلًا عن تفاقم صعوبات وصول المصابين للمستشفيات”.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للحكومة المنحلة إن 5 قتلوا برصاص قوات المجلس العسكري، مضيفة “الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار، والخزي والعار لقتلة أبناء شعبنا الأبرار”.

وفي منشور آخر، قالت وزارة الصحة بالحكومة المنحلة إن قوات الجيش اقتحمت مستشفى الأربعين واعتدت على المصابين والكوادر الطبية، محمِّلة المجلس العسكري المسؤولية عن سلامة المرضى والعاملين بالمستشفى.

وجاء في بيان سابق للجنة أطباء السودان المركزية “ارتقاء شهيديْن أحدهما بمستشفى (رويال كير) نتيجة لإصابته برصاص حي، والآخر بمستشفى (الأربعين) نتيجة للاختناق بالغاز المسيل للدموع”.

وتابع “ثلاثة شهداء بذلتهم أرضنا اليوم خلال (مليونية 13 نوفمبر) في سبيل التحرر الكامل من قوات العمالة والارتزاق”، على حد تعبير البيان.

وفي وقت سابق، قالت اللجنة في بيان إن “شهيدا ارتقى بمدينة أم درمان برصاص المجلس العسكري الانقلابي”، وفق تعبيرها، مضيفة أن هناك “عددا كبيرا (لم تحدده) من الإصابات المتفاوتة بالرصاص الحي في مناطق الخرطوم المتفرقة”، وأشارت إلى وجود “صعوبات بالغة في إيصال المصابين للمستشفيات”، من دون ذكر تفاصيل.





وقالت لجنة أطباء السودان المركزية -الموالية للحركة الاحتجاجية- إن الاحتجاجات “تتعرض للقمع المفرط الآن باستخدام كل أدوات البطش ومن بينها الرصاص الحي في بعض مناطق العاصمة الخرطوم”.

ووفق البيانات الجديدة، يرتفع عدد قتلى الاحتجاجات في السودان إلى 21 منذ خروج محتجين بالخرطوم وعدد من مدن البلاد، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفضا لإجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان المتعلقة بحل مؤسسات الانتقال الديموقراطي، وفق “لجنة أطباء السودان”.

وتوسعت الاحتجاجات ضد إجراءات الجيش لتشمل 7 مدن، اليوم السبت، هي الخرطوم، ومدني، وبورتسودان، وكسلا، ودنقلا، وكريمة، وعطبرة.

وأفاد شهود عيان للأناضول أن الآلاف خرجوا في مدينتي دنقلا وكريمة (شمال)، ومدني (وسط)، وعطبرة (شمال).

وأضاف الشهود أن الآلاف خرجوا في مدينة مدني بولاية الجزيرة رافعين لافتات كتب عليها “يسقط انقلاب الخيانة والغدر”.

وردد المحتجون في مدينتي دنقلا وكريمة بالولاية الشمالية شعارات تنادي بمدنية الدولة وسقوط العسكر، من بينها “الثورة خيار الشعب”، و”لا للانقلاب العسكري”، و”الديمقراطية عائدة”.

وردد الآلاف في مدينة عطبرة شعارات من قبيل “الثورة ثورة شعب.. والسلطة سلطة شعب”، و “لن يحكمنا العسكر”، و” البلد دي حقتنا (ملكنا) وحكومتنا مدنية”، بحسب الشهود.

وفي وقت سابق السبت، تظاهر آلاف السودانيين بالعاصمة الخرطوم، ومدينتي وكسلا وبورتسودان، للمطالبة بالحكم المدني، ورفض ما اعتبروه “انقلابا عسكريا” في البلاد.

وردد المتظاهرون بالمدن الثلاث هتافات أبرزها “الشعب يريد إسقاط البرهان”، و”مدنية خيار الشعب”، كما رفعوا لافتات مدون عليها عبارات “الشعب أقوى والردة مستحيلة”، و”حرية وسلام وعدالة”.

ووفق شهود عيان للأناضول، أطلقت الشرطة السودانية وابلا من قنابل الغاز لتفريق مظاهرات حاشدة في حي (أركويت) شرقي الخرطوم.

فيما أفاد بيان للجان مقاومة منطقة “كرري” بمدينة أم درمان بالخرطوم، بـ”تفريق قوات الشرطة للمحتجين بمنطقة الثورات في المدينة باستخدام قنابل الغاز”.

ولم يصدر عن السلطات الرسمية في السودان أي إعلان بشأن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، حتى الساعة 2:15 بتوقيت السودان (04:15 بتوقيت غرينتش).

ولم يتسن لنا الحصول على تعليق من السلطات السودانية بشأن قتلى مظاهرات اليوم.





وأغلقت قوات الأمن، اليوم السبت، الجسور بين الخرطوم ومدينتي أم درمان والخرطوم بحري، وأغلقت الطرق بأسلاك شائكة.

وقال شهود لرويترز إن قوات الأمن أغلقت أيضا مواقع استراتيجية منها القصر الرئاسي ومقر الحكومة والمطار.

وذكر شهود أن المحتجين بدأوا يتجمعون في محيط الخرطوم بعد ظهر اليوم، وأن قوات الأمن تحركت سريعا لمحاولة تفريقهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم ومطاردتهم في الشوارع الجانبية لمنعهم من الوصول إلى مناطق التجمع الرئيسية.

وقال أحد المتظاهرين في أم درمان “فوجئ الناس بإطلاق الغاز المسيل للدموع في وقت مبكر جدا”، وأضاف أن المحتجين “تقهقروا إلى الحي وتحصنوا في الشوارع، وهم الآن يعودون إلى الطريق الرئيسي”.

واليوم، خرج الآلاف في أحياء العاصمة الخرطوم، وعدد من ولايات السودان الأخرى، مواصلين الاحتجاجات على إجراءات البرهان.

وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية، ورددوا شعارات أبرزها “الشعب يريد إسقاط البرهان” و”مدنية خيار الشعب”.

ورفع المتظاهرون لافتات مدون عليها عبارات “الشعب أقوى والردة مستحيلة”، و”حرية وسلام وعدالة.. والثورة خيار الشعب”، و”لا للانقلاب العسكري”، و”الديمقراطية عائدة وراجحة”.‎





وشهدت المظاهرات في بعض مناطق العاصمة حالات كر وفر إثر إطلاق قوات الشرطة عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، مقابل قذف جموع المتظاهرين لتلك القوات بالحجارة. ‎

والثلاثاء الماضي، دعا “تجمع المهنيين السودانيين” (قائد الحراك الاحتجاجي) في بيان، إلى خروج مظاهرات حاشدة، اليوم السبت، وذلك “للمطالبة بالحكم المدني ورفضًا لإجراءات الجيش”.





وتحسّبًا لهذه المليونية، أصدرت السلطات في ولاية الخرطوم قرارا بإغلاق جميع الجسور الرئيسية المؤدية إلى العاصمة السودانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكان فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان قد دعا قوات الأمن السودانية، إلى ممارسة “أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير”.

وغرّد بيرتس عبر تويتر “في ضوء مظاهرات اليوم بالسودان، ادعو مرة أخرى قوات الأمن لممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، وعلى المتظاهرين أن يحافظوا على مبدأ سلمية الاحتجاج”.

في ضوء مظاهرات الغد في #السودان ، أدعو مرة أخرى قوات الأمن لممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير. وعلى المتظاهرين أن يحافظوا على مبدأ سلمية الاحتجاج. — Volker Perthes (@volkerperthes) November 12, 2021

والخميس الماضي، أصدر البرهان مرسومًا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائبا له، وأدى اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء بالبلاد.

وخلال الاحتجاجات السابقة، ومنها احتجاجات 30 أكتوبر الماضي -خرج فيه مئات الألوف- انتظرت قوات الأمن حتى وقت لاحق من اليوم قبل محاولة تفريق المحتجين.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة إذ أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، مع إعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلابا عسكريا”.

وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.