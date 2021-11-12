منها القسم بـ“الله”.. تحقيق صحفي يبحث أسباب انتشار الكلمات العربية بين الشباب الفرنسي

نشرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية تحقيقا تساءلت فيه عن الأسباب الكامنة وراء انتشار كلمات عربية في أوساط الشباب الفرنسي خلال السنوات الأخيرة في ظل الاحتكاك بأبناء الجالية المغاربية والعربية.

وجاءت نتائج التحقيق الذي تم إنجازه في الدائرة 16 في باريس وداخل المقاطعات الأنيقة، كاشفة لدرجات متقدمة من الاحتكاك بين أبناء الجاليات العربية والمغاربية والشباب الذين ينحدرون من أصول فرنسية.

وخلص التحقيق إلى أن كلمة “والله” التي تأتي مقترنة دائما بالقسم، تعد من أكثر الكلمات تداولا وسط المراهقين الفرنسيين، وهو ما اعتبر في رأي الصحيفة مؤشرا على حضورالوازع الديني عند الشباب العربي والمسلم وكيفية انتقال بعض خصائصه إلى الشباب الفرنسي.

ووقفت الصحيفة عند كلمات أخرى مشتقة من اللغة العامية المغاربية. ومن ذلك مثلا كلمة “خلاص” التي تعني دفع الحساب في المطاعم أو في بعض المرافق الأخرى.

وكلمة “الحس” التي تعني الضجيج دلالة على السهر أو الاحتفال وكلمة “الخبطة” التي تعني الاحتفال.

وتساءلت الصحيفة من أين جاءت هذه الكلمات التي أصبحت جزءا من اللغة المتداولة وسط الشباب الفرنسي لما دون العشرين عاما، سيما في ظل الصراع المحموم بين اللغتين الفرنسية والإنجليزية.

واستغرب ناشطون وصحفيون القيام بتحقيق خاص في هذا الموضوع الذي لا يتطلب في الأصل هذا الحجم من الاهتمام خصوصا وأن فرنسا تحتوي على عدة ثقافات وجاليات.

des décennies qu’on parle franglais mais suffit de placer trois mots arabes pour que ça pleurniche https://t.co/egfj2CKsnB — Aku (@ashuppai) November 11, 2021

Ça ferme bien sa gueule quand il s agit des anglicismes dans les entreprises

Conference call, buisness, interview ça dérange personne

Vous êtes justes racistes https://t.co/izv4BC1QFF — fugibit (@MargooSch) November 11, 2021

#RT si les anglicismes débiles du monde de l'entreprise te perturbent plus que les mots arabes entrés dans l'argot français, #FAV si tu penses qu'Eric Zemmour est historien. https://t.co/Jam78IB7y5 — Damien Dole (@DamienDole) November 10, 2021

واعتبر آخرون أن ما حدث يعد عنصرية غير مبررة لأن الشباب الفرنسي لم يعد متأثرا باللغة العربية فقط بل يتعدى ذلك إلى ثقافات أخرى.

«UwU», «Onii-chan», «okamari no suzoki»: comment la langue japonaise s'est immiscée dans le langage des jeunes https://t.co/lH2wNcBzdt — Thomas Hercouët (@DrHercouet) November 11, 2021

Hâte de leur prochain sujet d'actu "Qu'est ce que cette étrange musique importée des Etats-Unis que les jeunes appelle hip hop ?" https://t.co/stD9AZGrGd — Jean-Loup Delmas (@JeanloupDelmas) November 10, 2021

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية عن مراكز أمريكية متخصصة بتعداد العرب والمسلمين الذين يتواجدون في فرنسا إن معدلهم زاد بنسبة 12.7% حيث بلغ عددهم 8 ملايين ونصف المليون شخص، وجاء ذلك الإرتفاع الكبير بسبب الهجرة القانونية وغير الشرعية التي تم تسجيلها ما بين عامي 2014 و2016.

وتبقى هذه الأرقام مجرد تقديرات قريبة من الواقع حيث لا تسمح الحكومة الفرنسية بعمل إحصائيات تشمل العرق والإنتماء والدين.