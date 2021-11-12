قتلى وجرحى في انفجار أثناء صلاة الجمعة بأفغانستان

قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون بجروح إثر انفجار وقع في مسجد في منطقة سبين غار بإقليم ننغرهار شرقي أفغانستان خلال صلاة الجمعة، وفق ما أفاد طبيب في أحد المستشفيات.

وقال مسؤول في طالبان “يمكنني التأكيد أن انفجارا وقع أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد في منطقة سبين غار. هناك ضحايا وقتلى”.

وأكد طبيب في مستشفى محلي “حتى الآن، هناك 3 قتلى و15 جريحا”.

كما نقلت وكالة رويترز عن أتال شينواري وهو أحد سكان المنطقة، أن الانفجار وقع الساعة الواحدة والنصف ظهرا تقريبا عندما انفجرت عبوات كانت موجودة على ما يبدو داخل المسجد.

وقال مراسل الجزيرة إن الانفجار وقع في المكان الذي أنشئ فيه تنظيم الدولة في ولاية خراسان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وهو الأحدث ضمن سلسلة تفجيرات استهدفت مساجد في أفغانستان خلال الأسابيع الماضية.

والمسجد خاص بالمسلمين السنة، في حين استهدفت الهجمات السابقة مساجد شيعية وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنها.