سياسي فرنسي يفضل موت المهاجرين من البرد على دخول أوربا (فيديو)

كشف السياسي اليميني جوليان أودول عن تأييده عدم دخول المهاجرين غير النظاميين من بيلاروسيا إلى الأراضي الأوربية حتى وإن تطلب ذلك تركهم يتجمدون خارج الحدود.

وفضّل السياسي الفرنسي وعارض الأزياء السابق جوليان أودول تجمد المهاجرين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية حتى الموت من البرد على أن يسمح لهم بدخول دول أوربا الغربية.

وقال في مقابلة مع شبكة (بي إف إم) الفرنسية إن مهمة أوربا الرئيسية هي “حماية الأوربيين في المقام الأول”.

وأضاف “لا ينبغي لنا بالتأكيد فتح هذه الحدود (أمام المهاجرين من بيلاروسيا) إلى بولندا ولا ينبغي استقبال هؤلاء المهاجرين وكثير منهم يحتمل أن يكونوا خطرين”.

"Bien sûr" qu'il faut laisser les migrants "mourir de froid": le dérapage de Julien Odoul pic.twitter.com/WIlNaFiisw — BFMTV (@BFMTV) November 11, 2021

وجاءت تصريحات أودول ردا على سؤال للصحفي أوليفييه تروشوت “هل نتركهم يتجمدون حتى الموت خلف الأسلاك الشائكة؟” وكان جواب أودول “نعم بالطبع أعني نعم تماما”.

لم يستوعب الصحفي ما قاله جوليان فأعاد السؤال نفسه مجددا “هل نتركهم يتجمدون حتى الموت؟ فكان جواب جوليان “بعكس ذلك، ستواجه أوربا غزو المهاجرين”.

وللمرة الثالثة، كرر تروشوت سؤاله على أودول وملامح الدهشة واضحة على وجهه وقال “جاوب على سؤالي جوليان أودول.. هل قلت إننا يجب أن نتركهم يتجمدون حتى الموت من البرد؟”.

ووسط انزعاج الضيوف الآخرين في البرنامج تراجع أودول عن كلامه السابق وقال “لا، نحن لا ندعهم يموتون من البرد بل نبقيهم فعليا خارج حدود أوربا”.

وجوليان أودول عضو في حزب (الجبهة الوطنية) اليميني المتطرف الذي تترأسه مارين لوبان والمرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة.

وتسببت تصريحات أودول في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما مع محاولة السياسي اليميني التأكيد على تراجعه عن التصريحات خلال الحلقة حين رد بـ”لا” عندما طرح عليه السؤال للمرة الثالثة.

واعتبر أودول بعض منتقديه بأنهم “يفضلون الأخبار الكاذبة والخادعة” في إشارة إلى الترويج الإعلامي لتصريحاته.

وقال ردا على أحد منتقديه “إنسانيتك الزائفة لم تجعلك تذرف دمعة على المشردين الفرنسيين الذين يتجمدون حتى الموت كل عام”.

Vous êtes décidément le facho des Fake News @EricNaulleau ! Votre malhonnêteté monstrueuse vous aveugle et vous rend sourd à la vérité et aux faits. Votre « humanité » en carton ne vous a jamais fait verser une larme pour les SDF français qui meurent de froid chaque année. https://t.co/Bm5Ayxbl6R — Julien Odoul (@JulienOdoul) November 12, 2021

وأشار في تغريدة أخرى إلى أنه رد “نعم بالتأكيد” على سؤال “ما إذا يؤيد ترك المهاجرين خارج الحدود” وليس تركهم يتجمدون.

Vous mentez @Olivier_Truchot. « Oui bien sûr » était la réponse à « faut-il les laisser à l’extérieur » et je vous dis clairement et explicitement qu’il ne faut pas les laisser mourir de froid. Votre militantisme n’autorise pas toutes les manipulations. https://t.co/JID1SO3RRO — Julien Odoul (@JulienOdoul) November 12, 2021

وكانت تصريحات أودول واضحة في أول إجابتين ثم تراجع عنهما بعد تكرار السؤال عليه للمرة الثالثة.

والإثنين، حاول العديد من طالبي اللجوء عبور الحدود دخول بولندا من بيلاروسيا حيث يوجد حاليا حوالي 4000 طالب لجوء على حدود البلدين، بحسب وكالة الأنباء البولندية.

ويتهم الاتحاد الأوربي الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو بتنسيق وصول هذه الموجة من المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من التكتل ردا على العقوبات الأوربية التي فرضت على بلاده بعد “القمع الوحشي” الذي مارسه نظامه بحق المعارضة.