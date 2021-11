الرئيس الفرنسي السابق هولاند: المسلمون أكبر ضحايا الإرهاب

قال الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند خلال مثوله شاهداً في جلسة خاصة بمحاكمة المتهمين بتنفيذ الهجمات التي شنها تنظيم الدولة في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، إن المسلمين هم أكبر ضحايا الإرهاب.

وأكد هولاند في حديثه للمحكمة، الأربعاء، بحسب ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية، أن “أكبر ضحايا الإرهاب (الإسلامي) هم المسلمون”، في إشارة منه لضحايا تنظيم الدولة وعملياتها في الشرق الأوسط، مضيفا أنه وقف بحزم إلى جانب التدخل العسكري الفرنسي في العراق وسوريا في عامي 2014 و2015.

وقال هولاند في شهادته التي استغرقت 4 ساعات إنه يدرك حجم معاناة ضحايا هجمات تنظيم الدولة في فرنسا، لكنه قال “للأسف لم تكن لدينا المعلومات التي كان من الممكن أن تكون حاسمة لمنع الهجمات”.

وأضاف أنه منذ اعتداءات يناير/كانون الثاني 2015 التي استهدفت صحيفة (شارلي إيبدو) ومحلا لبيع الأطعمة اليهودية “كنا تحت التهديد كل يوم، علمنا أن هناك عمليات جارية وأفرادا اختلطوا باللاجئين الذين تدفقوا، كنا نعرف كل ذلك”.

وقتل 130 شخصا وأصيب أكثر من 400 في تفجيرات انتحارية متزامنة وإطلاق نار جماعي في أنحاء العاصمة الفرنسية تبناها تنظيم الدولة.

Dans une démocratie, pour punir les responsables ou les complices d’une attaque monstrueuse, la réponse est celle du Droit et non de la vengeance. C’est pourquoi la démocratie sera toujours plus forte que la barbarie. C’est toujours elle qui l’emporte à la fin. pic.twitter.com/5GcTzyyqCc

— François Hollande (@fhollande) November 10, 2021