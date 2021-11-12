الأردن.. مسيرة احتجاجية بعمان ضد ارتفاع الأسعار وقانون الدفاع (فيديو)

شارك مئات الأردنيين، اليوم الجمعة، في مسيرة احتجاجية بالعاصمة عمان رفضا لارتفاع أسعار السلع والمحروقات، واستمرار العمل بقانون الدفاع في البلاد.

وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني -وسط عمان- عقب أداء صلاة الجمعة باتجاه ساحة عامة (تبعد عن المسجد نحو كيلو متر)، وسط وجود أمني كثيف.

وانتظمت الفعالية بدعوة من أحزاب العمل الإسلامي، والمستقبل، والشراكة والانقاذ، وأردن أقوى، بالإضافة إلى قوى شعبية ممن يطلق عليهم (الحراك الموحد)، و(الحركة الشعبية للتغيير).

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها شعارات منها “لا لرفع الأسعار، لا لقانون الدفاع، يوجد هنا شعب”، و”المساعدات والمنح في بطون الفاسدين”، و”لا لسياسة التجويع والإفقار”.

وشهد الأردن خلال الأشهر القليلة الماضية ارتفاعا غير مسبوق بأسعار السلع التموينية، إضافة إلى زيادة مستمرة على أسعار المحروقات، تكررت نحو 8 مرات خلال أقل من عام.

وردد المحتجون هتافات منددة بالإجراءات الحكومية، ونهج إدارة البلاد، مُطالبين بإسقاط قانون الدفاع.

ومن تلك الهتافات “من السماء حتى القاع.. يسقط قانون الدفاع”، و”مطالبنا شرعية.. خبز وعدالة وحرية”، و”ياللي (يا من) بترفع الأسعار.. وبده (يريد) البلد تولع (تشتعل) نار”.

عمان وسط البلد مسيرة لرفض قانون الدفاع ورفضا لرفع أسعار المحروقات pic.twitter.com/uYRZOWqMkh — Mohammed al Ersan (@JournalistErsan) November 12, 2021

وعلى هامش الفعالية، قال سالم الفلاحات نائب أمين حزب الشراكة والإنقاذ إن “الشعب الأردني يرسل الرسائل الوطنية واحدة تلو الأخرى، ولم يسمع لصوته على الإطلاق، بل زادت القوانين العرفية وغيرها التفافا على إرادة المواطنين”.

وأضاف الفلاحات “الأسعار ترتفع بشكل جنوني وإرادة الشعب مغيبة، وقانون الدفاع مهيمن على كل صغيرة وكبيرة. فعالية اليوم هو لتذكير الأردنيين بأن هذا وطنكم وهذه مسؤوليتكم”.

ويُطالب الأردنيون بوقف العمل بقانون الدفاع بعد مضي أكثر من عام ونصف على تفعيله بموجب مرسوم ملكي لمواجهة تفشي جائحة كورونا وذلك لما يعدونه “تعسفا باستخدام السلطة” له.

وتنص المادة 124 من الدستور الأردني على أنه “إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع”، وهو بمثابة قانون طوارئ يعطي صلاحيات واسعة غير مقيدة وغير مكتوبة لرئيس الوزراء.