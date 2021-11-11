نصر الله: استقالة قرداحي أو إقالته يعني أن لبنان دولة بلا سيادة

قال الأمين العام لجماعة (حزب الله) حسن نصر الله “إن استقالة أو إقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعني أن الدولة اللبنانية أصبحت بلا سيادة ولا كرامة”.

وأضاف “لا نرغب في التصعيد مع أحد، ولكننا نريد أن يستعيد لبنان قوته ونعيد الأمور إلى مكانتها الطبيعية التي كانت عليها في السابق”.

وأكد نصر الله أنه لا يقبل “خيار استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي ونرفض إقالته”، لكنه استطرد “المصلحة الوطنية المطلوب تقديمها من وزير الإعلام تعني الخضوع والإملاءات الخارجية”.

وأشار إلى أن (حزب الله) يتطلع إلى قيام دولة مركزية ذات سيادة ولا تقبل الإملاءات الخارجية.

واعتبر أمين عام (حزب الله) اللبناني أن ردات الفعل السياسية تجاه تصريحات جورد قرداحي مبالغ فيها جدا وأن هذا الأمر يظل غير مفهوم حتى الآن.

وأوضح نصر الله أن حزب الله لا يهيمن على الدولة اللبنانية، لكنه يمثل قوة سياسية وجهة مؤثرة وموجودة في مجلس النواب والحكومة، مشددا على أن هناك” قوى أقل من قوتنا بكثير ولها تأثير كبير على الدولة لا سيما في مجال القضاء”.

وأثر وزير الإعلام جورج قرداحي أزمة دبلوماسية بين لبنان وعدد من دول الخليج العربية، بسبب تصريحات له انتقد فيها حرب اليمن.

وجاءت تصريحات قرداحي في مقابلة تلفزيونية أجريت قبل توليه حقيبة الإعلام في حكومة نجيب ميقاتي.

وعقب تداول التصريحات، أعربت الحكومة اللبنانية عن “رفضها” تصريحات قرداحي، مشيرة إلى أنها “لا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقاً”.

وأكدت الحكومة حرصها “على الحفاظ على أطيب العلاقات مع كل دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما المملكة العربية السعودية”.

ورفض قرداحي التراجع عن تصريحاته، مؤكدًا أنه لن يعتذر عن “آرائه الشخصية”، قائلا إنه لم يخطئ في حق أحد ولم يتهجم على أحد، وفق تعبيره.

وذكرت جامعة الدول العربية في سياق تقييمها للأزمة أن قرار استقالة جورج قرداحي قد يكون الحل الوحيد لنزع فتيل الأزمة.