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سياسة|سوريا

مفتي النظام السوري يحرّف تفسير آية قرآنية لمهاجمة اللاجئين والمعارضين (فيديو)

مفتي النظام السوري أحمد حسون (أرشيفية)
10/11/2021-|آخر تحديث: 11/11/202112:11 AM (مكة المكرمة)

نشر ‏مفتي النظام السوري أحمد حسون مقطع فيديو التقط له أثناء عزاء الفنان السوري الراحل صباح فخري، ادعى فيه أن خريطة ‎سوريا مذكورة في القرآن الكريم بسورة التين.

وخلال كلمته تساءل “وين خريطة سوريا بالقرآن الكريم؟ موجودة بسورة منقراها كتير بصلاتنا وهي (وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴿۱﴾ وَطُورِ سِينِينَ ﴿۲﴾ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴿۳﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ)”.

وأضاف “لقد خلقنا الإنسان في هذه البلاد في أحسن تقويم، فإذا تركها رددناه أسفل سافلين”، ويقصد بذلك اللاجئين خارج سوريا.

وتابع “ثم يكمل (الله) إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات (في هذا الأرض) فلهم أجر غير ممنون، أي الذين بقوا في سوريا”.

وقصد حسون في تصريحاته المعارضين واللاجئين ووجه حديث إليهم قائلا “عودوا إلى بلادكم في الخارج لن تجدوا من يصلي عليكم”.

وأثار المقطع المصور لمفتي النظام السوري والذي وصلت مدته إلى نحو نصف ساعة غضب وسخرية الكثير من السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق الصحفي السوري هادي العبد الله على تويتر “قال مفتي البراميل إن سورة التين والزيتون تشير إلى الأراضي السورية، أما آية (ثم رددناه أسفل سافلين) قُصد منها من يغادر سورية ولم يعد إليها”.

ورد الفنان السوري المعارض عبد القادر المنلا بنشر مقطع فيديو على يوتيوب ظهر يغني فيه ساخرا من أحمد حسون وتصريحاته الأخيرة.

وحملت الأغنية اسم (مفتي الفتاوي).

من جهتها، كتبت شام بيرقدار على تويتر”‏مفتي نظام البراميل أحمد حسون: سورة (التين والزيتون ) تشير إلى الأراضي السورية أما آية (ثم رددناه أسفل السافلين) يقصد الله فيها من غادر سوريا ولم يعد إليها. طيب وهذا البلد الأمين كمان بيقصد فيها سوريا والبراميل المتفجرة وأقبية التعذيب”.

وأضافت “لكن (إذا) متأكدة أن سورة المنافقون يقصدك الله بها”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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