مفتي النظام السوري يحرّف تفسير آية قرآنية لمهاجمة اللاجئين والمعارضين (فيديو)

نشر ‏مفتي النظام السوري أحمد حسون مقطع فيديو التقط له أثناء عزاء الفنان السوري الراحل صباح فخري، ادعى فيه أن خريطة ‎سوريا مذكورة في القرآن الكريم بسورة التين.

وخلال كلمته تساءل “وين خريطة سوريا بالقرآن الكريم؟ موجودة بسورة منقراها كتير بصلاتنا وهي (وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴿۱﴾ وَطُورِ سِينِينَ ﴿۲﴾ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴿۳﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ)”.

وأضاف “لقد خلقنا الإنسان في هذه البلاد في أحسن تقويم، فإذا تركها رددناه أسفل سافلين”، ويقصد بذلك اللاجئين خارج سوريا.

وتابع “ثم يكمل (الله) إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات (في هذا الأرض) فلهم أجر غير ممنون، أي الذين بقوا في سوريا”.

وقصد حسون في تصريحاته المعارضين واللاجئين ووجه حديث إليهم قائلا “عودوا إلى بلادكم في الخارج لن تجدوا من يصلي عليكم”.

مفتى بشار (أحمد حسون)؛ في أحدث هرطقاته. خريطة سوريا مذكورة في القرآن الكريم (في سورة "التين")، و"من تركها (ترك سوريا) رددناه أسفل سافلين"!! تالله لقد خلق الله سبحانه "الإنسان في أحسن تقويم"، ثم رد كثيرين إلى أسفل سافلين، وفي مقدمتهم من يحرّفون آيات الله لنصرة الطغيان. pic.twitter.com/vm8EOCQHIZ — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) November 10, 2021

وأثار المقطع المصور لمفتي النظام السوري والذي وصلت مدته إلى نحو نصف ساعة غضب وسخرية الكثير من السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق الصحفي السوري هادي العبد الله على تويتر “قال مفتي البراميل إن سورة التين والزيتون تشير إلى الأراضي السورية، أما آية (ثم رددناه أسفل سافلين) قُصد منها من يغادر سورية ولم يعد إليها”.

وقال مفتي البراميل “أحمد حسون”: إن سورة التين والزيتون تشير إلى الأراضي السورية، أما آية “ثم رددناه أسفل سافلين”، قُصد منها من يغادر سورية ولم يعد إليها. pic.twitter.com/vAmTA24KBN — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) November 10, 2021

ورد الفنان السوري المعارض عبد القادر المنلا بنشر مقطع فيديو على يوتيوب ظهر يغني فيه ساخرا من أحمد حسون وتصريحاته الأخيرة.

وحملت الأغنية اسم (مفتي الفتاوي).

من جهتها، كتبت شام بيرقدار على تويتر”‏مفتي نظام البراميل أحمد حسون: سورة (التين والزيتون ) تشير إلى الأراضي السورية أما آية (ثم رددناه أسفل السافلين) يقصد الله فيها من غادر سوريا ولم يعد إليها. طيب وهذا البلد الأمين كمان بيقصد فيها سوريا والبراميل المتفجرة وأقبية التعذيب”.

وأضافت “لكن (إذا) متأكدة أن سورة المنافقون يقصدك الله بها”.

مفتي نظام البراميل أحمد حسون : سورة" التين والزيتون " تشير إلى الأراضي السورية أما آية "ثم رددناه أسفل السافلين "يقصد الله فيها من غادر سوريا ولم يعد إليها .

طيب وهذا البلد الأمين كمان بيقصد فيها سوريا والبراميل المتفجرة وأقبية التعذيب

لكن متأكدة أن سورة المنافقون يقصدك الله بها pic.twitter.com/LmXiBklYLC — شام بيرقدار (@ShamBirkdar) November 10, 2021

مفتي البراميل أحمد حسون لـ"اللاجئين السوريين": لن تجدوا من يصلي عليكم .. عندما يفطس ستنصب على مزبلته لعنات ملايين السوريين! — بسام جعارة (@BassamJaara) November 5, 2021