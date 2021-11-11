حقائب المنتخب الإيراني في مطار بيروت تثير جدلا واسعا.. ووزير الداخلية يعلق

أثار وصول المنتخب الإيراني لكرة القدم وبحوزته حقائب ضخمة إلى مطار بيروت استهجان وسخرية مسؤولين عرب وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وغرد عدد من الناشطين اللبنانيين على تويتر باستخدام وسم (المنتخب الإيراني) على انتشار صور اللاعبين الإيرانيين وحقائبهم الضخمة ما أثار تساؤلات عما تحتويه بداخلها.

في معلومات انو المنتخب الإيراني رح يناموا بأوتيل ببيروت ويمكن يحتلو العاصمة .. متل ما عم خبرك ولله .. — Nabil Abdel sater (@Nabil_abdlsater) November 10, 2021

وفيما ارتفعت الأصوات التي تنتقد جهاز أمن المطار والتعليقات التي تزعم أن فريق كرة القدم الإيراني لم يخضع لإجراءات التفتيش، طلب وزير الداخلية القاضي بسام مولوي من جهاز أمن المطار إجراء ما يلزم، وتسليمه تقريرا مفصلا حول هذا الموضوع.

وقال الكاتب والباحث السياسي مبارك آل غاتي “وصول كميات من الشنط بصحبتها مجموعة من لاعبي منتخب إيران إلى لبنان! أسئلة كبيرة وكثيرة عن محتوى هذه الحقائب المثيرة للاستغراب والدهشة في ظل سيطرة حزب الله على المطار والميناء والمنافذ الحدودية”.

وصول كميات من الشنط بصحبتها مجموعة من لاعبي منتخب #إيران إلى #لبنان !! .

أسألة كبيرة وكثيرة عن محتوى هذه الحقائب المثيرة للأستغراب والدهشة في ظل سيطرة حزب الله على المطار والميناء والمنافذ الحدودية.

ماله داعي كل هذا التمويه يفترض ان الطائرات المسيرة والمقذوفات تكون واضحة !!! pic.twitter.com/IQYC7blKvv — مبارك آل عاتي (@mobarakalatty) November 8, 2021

وأضاف “ماله داعي كل هذا التمويه يفترض أن الطائرات المسيرة والمقذوفات تكون واضحة”.

وفي محاولة لاحتواء غضب اللبنانيين ومخاوفهم حيال هذه الحقائب الغريبة، أعلن وزير الداخلية اللبناني في تغريدة أنه خاطب بنفسه أمن مطار رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت من أجل تفتيش الحقائب.

وقال على تويتر “وجهت كتابا إلى قيادة جهاز أمن المطار وذلك بعد التداول بصور للاعبي فريق كرة قدم أجنبي قادمين إلى بيروت وبحوزتهم عدد كبير من الحقائب وما رافق ذلك من تعليقات حول عدم خضوعهم لإجراءات تفتيش حقائبهم لدى وصولهم إلى حرم المطار”.

وجهتُ كتاباً الى قيادة جهاز أمن المطار، وذلك بعد التداول بصور للاعبي فريق كرة قدم أجنبي قادمين الى بيروت، وبحوزتهم عدد كبير من الحقائب، وما رافق ذلك من تعليقات حول عدم خضوعهم لإجراءات تفتيش حقائبهم لدى وصولهم الى حرم المطار. — Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) November 10, 2021

وأضاف” طلبت أيضا من جهاز أمن المطار إجراء الاستقصاءات اللازمة حول هذا الموضوع وإيداعي تقريرا مفصلا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن”.

ولم يتمكن الوزير اللبناني من كسب دعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي واستمر في موضع النقد والسخرية.

وقال الباحث في الشأن اللبناني طارق عبود “أثبتت مهزلة حقائب المنتخب الإيراني لكرة القدم تفاهة وسخافة المرتزقة من سياسيين لبنانيين ووسائل إعلام وأبواق رخيصة وبائعي مواقف من أجل حفنة من الدولارات”.

أثبتت مهزلة حقائب #المنتخب_الإيراني لكرة القدم تفاهة وسخافة المرتزقة من سياسيين لبنانيين ووسائل إعلام وأبواق رخيصة،وبائعي مواقف،من أجل حفنةٍ من الدولارات pic.twitter.com/nwEzeerX7h — TAREK ABBOUD ✍️طارق عبود (@Tarek_Abboud70) November 10, 2021

وصل المدرب الايراني علي أكبر عربايتي الى بيروت#المنتخب_الإيراني pic.twitter.com/80Eg1WV4xD — 100005 رقمي مدرب ومنظم ومهيكل (@Hezbollah1987) November 10, 2021

وغرد الإعلامي الإيراني مهرداد خليلي “عزيزي وزير الداخلية اللبناني تفتيش حقائب منتخبنا الوطني لكرة القدم لن يحل أزمتكم مع السعودية. جرب شي تاني”.

عزيزي وزير الداخلية اللبناني, تفتيش حقائب منتخبنا الوطني لكرة القدم لن يحل أزمتكم مع #السعودية.. جرب شي تاني. — Mehrdad Khalili (@m_khalili93) November 10, 2021

وسخر حساب لفتاة تدعى جنا من موقف الوزير اللبناني “وزير الداخلية تارك المعابر والجمرك والأمن الداخلي وكل شي في مشاكل بالبلد ورايح يفتش شنط المنتخب الإيراني”.

وزير الداخلية تارك المعابر والجمرك والامن الداخلي وكل شي في مشاكل بالبلد ورايح يفتش شنط المنتخب الايراني — Jana (@beaucoupdej_1) November 10, 2021