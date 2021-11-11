بعد وضعها على قائمة واشنطن السوداء.. استقالة رئيس الشركة الإسرائيلية منتجة برنامج “بيغاسوس”

قالت شركة (إن. إس. أو) الإسرائيلية المتخصصة في تطوير برامج التجسس، الخميس، إن المسؤول الذي كان من المقرر أن يتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة، تقدم باستقالته بعد أن أدرجتها وزارة التجارة الأمريكية على قائمتها السوداء.

وانضم إسحق بنبينستي إلى الشركة في أغسطس/آب الماضي.

وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صدر قرار تعيينه ليكون الرئيس التنفيذي القادم للشركة خلفا للحالي شاليف هوليو، وهو أحد مؤسسي الشركة، وكان من المقرر أن يتولى مناصب جديدة كنائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس أنشطتها العالمية.

وسيبقى هوليو في منصب الرئيس التنفيذي في الوقت الراهن فيما سيغادر بنبينستي الشركة.

وفي خطاب الاستقالة، كتب بنبينستي إلى رئيس مجلس الإدارة آشر ليفي أنه “في ضوء الظروف الخاصة التي طرأت” بعد القرار الأمريكي، وعدم قدرته على تنفيذ رؤيته للشركة، فإنه “لن يكون قادرا على تولي منصب الرئيس التنفيذي للشركة”.

وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية الشركة الأسبوع الماضي على قائمتها السوداء، قائلة إنها “تعمل ضد المصالح الوطنية والأمن القومي الأمريكي وحقوق الإنسان حول العالم”.

وعزت الخارجية الأمريكية قرارها إلى بيع الشركة برامج تجسس لحكومات أجنبية استخدمتها لاستهداف مسؤولين حكوميين وصحفيين وآخرين.

وتحاول الشركة الآن الدفاع عن سمعتها بعد أن خلص تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية ونُشر في يوليو/تموز الماضي، إلى إن برنامجها (بيغاسوس) استخدم في استهداف هواتف ذكية لصحفيين وناشطين حقوقيين ومسؤولين حكوميين في دول عدة.

ويعمل في الشركة خبراء عملوا سابقا في أهم وحدات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

ويعني إدراج الشركة على القائمة السوداء الأمريكية أن صادرات نظيراتها الأمريكية لها ستكون خاضعة لقيود، مما يجعل من الصعب على الباحثين الأمنيين الأمريكيين بيع معلومات لها حول نقاط ضعف أنظمة لحاسب الآلي.

وأعربت الشركة عن استيائها من القرار الأمريكي، وقالت إنها فسخت عقودها مع الوكالات الحكومية التي أساءت استخدام منتجاتها التي تروج لها باعتبارها وسائل مشروعة لمساعدة سلطات مكافحة الجريمة في مكافحة الإرهاب.