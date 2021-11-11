بعد 113 يوما.. الأسير مقداد القواسمة ينتصر وقرار بالإفراج عنه في فبراير المقبل

بابتسامة فخر ورافعا علامة النصر قرر الأسير الفلسطيني مقداد القواسمة المعتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام والذي بدأه قبل 113 يوما، مقابل الإفراج عنه في فبراير/شباط المقبل.

واستقبل الفلسطينيون قرار القواسمة بفخر وترحيب شديدين وقالوا إن الأسير القواسمة “انتصر في معركة الأمعاء الخاوية وكسر قيد السجان”.

وتداول مغردون صورا حديثة للأسير المقداد بعد إنهاء إضرابه عن الطعام وهو يرفع شارة النصر على سرير المستشفى ويحمل الورود معبرين عن فرحتهم وفخرهم بالأسير الذي قاوم بأمعائه الخاوية لأيام طويلة.

وطالب آخرون بضرورة الاستمرار في حملات الدعم والإسناد لبقية الأسرى المضربين عن الطعام وتكثيفها، حتى نيل حريتهم وقهر الاحتلال كما فعل القواسمة .

•تحدى المقداد لوحده، انتصر لوحده، بجوعه وحده، بألمه وحده، وانتزع نصراً مُحققاً، وأنهى إضرابه عن الطعام بعد (113)يوماً

•مُنتصراً على السّجن والسجّان •الحمدلله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه!

العقبى لأسرانا الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم#انتصر_المقداد pic.twitter.com/9y4JxnKRVl — ۞ مَــنـار غَـسّـان (@manarghassan3) November 11, 2021

وجاء قرار القواسمة في أعقاب جولات حوار شاقة وطويلة خاضتها الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

الأسير مقداد القواسمة ينتزع حُريّته رغماً عن أنف الاحتلال

الحمد لله 🤍🤍🤍🤍 pic.twitter.com/Aq3UR3ysrF — Sondos Herbawi (@sondosherbawi1) November 11, 2021

وقالت ناهد الفاخوري رئيس مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين (غير حكومي مقره غزة) في بيان “تم التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح الأسير البطل مقداد القواسمي في شهر فبراير القادم بعد جولات حوار شاقة وطويلة خاضتها الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس”.

عاجل | مدير مكتب إعلام الأسرى أ. ناهد الفاخوري: تم التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح الأسير البطل مقداد القواسمي في شهر فبراير القادم بعد جولات حوار شاقة وطويلة خاضتها الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس#إعلام_الأسرى#ثائرون_فلسطينيون — إعلام الأسرى (@AsraMediia) November 11, 2021

من جهتها، أعلنت إيمان بدر والدة الأسير القواسمة أن نجلها “علق بالفعل إضرابه والذي بدأه رفضا للاعتقال الإداري”.

وقالت في تصريحات صحفية “مقداد موجود في عيادة الرملة (مرفق صحي تابع لمصلحة السجون الإسرائيلية) وعلق إضرابه عن الطعام بعد قرار الإفراج عنه في شهر فبراير القادم”.

الحمدلله على انتصار الأسير مقداد القواسمة في رحلة اضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري بعد معاناة 113 يوما

❤️❤️

نسأل الله النصر لباقي الأسرى#معركة_الأمعاء_الخاوية — Noor 𓀡 (@zpowerpuffgirl) November 11, 2021

وفي بيان مقتضب، أعلن مكتب إعلام الأسرى رسميا انتصار القواسمة في معركة الأمعاء الخاوية.

وقال “بعد معركة طويلة مع إدارة سجون الاحتلال ومخابراته، الأسير البطل مقداد القواسمي ينتزع نصرا محققا وينهي إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر 113 يوما بشكل متواصل”.

عاجل | مدير مكتب إعلام الأسرى أ. ناهد الفاخوري : بعد معركة طويلة مع إدارة سجون الاحتلال ومخابراته، الأسير البطل مقداد القواسمي ينتزع نصرا محققا وينهي إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر 113 يوما بشكل متواصل#إعلام_الأسرى#ثائرون_فلسطينيون — إعلام الأسرى (@AsraMediia) November 11, 2021

بدوره، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم “الأسير مقداد القواسمة يسجل نصرا على السجان في معركة الإرادة والتحدي بعد الوصول لاتفاق بتحديد إطلاق سراحه في فبراير المقبل”.

وأضاف في تصريحات صحفية “يثبت الأسير القواسمة من جديد قدرة الفلسطيني على مصارعة المحتل بكل الأدوات ويكشف مجددًا عجز الاحتلال عن إيقاف مسيرة نضال شعبنا لانتزاع حريته”.

والمعتقل القواسمة (24 عامًا) من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وهو طالب جامعي ومعتقل منذ يناير/كانون الثاني 2021.

وأخيراً إبتسامة وعلامة نصر… الأسير مقداد القواسمة ينهي إضرابه عن الطعام بعد ١١٣ يوماً متواصلاً من الإضراب وذلك بعد التوصل لإتفاق يقضي بالإفراج عنه في شهر شباط/٢ المقبل معارك اللحم الحي صعبة يخوضها الأسرى بأمعائهم الخاوية طلباً للحرية وضد الإعتقال الإداري الظالم pic.twitter.com/3SDZkNOrxe — anas arar (@anas00516946) November 11, 2021

وفي السياق، يواصل خمسة أسرى الإضراب عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري، وهم كايد الفسفوس المضرب منذ 120 يوما، وعلاء الأعرج المضرب منذ 96 يوما، وهشام أبو هواش المضرب منذ 87 يوما، وعيّاد الهريمي المضرب منذ 49 يومًا، ولؤي الأشقر المضرب منذ 31 يومًا.

والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لـ6 أشهر قابلة للتمديد.

وتعتقل إسرائيل إداريا نحو 500 فلسطيني من بين قرابة 4650 معتقلا في سجونها حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.