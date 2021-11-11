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سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

بعد 113 يوما.. الأسير مقداد القواسمة ينتصر وقرار بالإفراج عنه في فبراير المقبل

الأسير الفلسطيني مقداد القواسمة ينتصر في معركة الأمعاء الخاوية (مواقع التواصل)
11/11/2021-|آخر تحديث: 11/11/202107:50 PM (مكة المكرمة)

بابتسامة فخر ورافعا علامة النصر قرر الأسير الفلسطيني مقداد القواسمة المعتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام والذي بدأه قبل 113 يوما، مقابل الإفراج عنه في فبراير/شباط المقبل.

واستقبل الفلسطينيون قرار القواسمة بفخر وترحيب شديدين وقالوا إن الأسير القواسمة “انتصر في معركة الأمعاء الخاوية وكسر قيد السجان”.

وتداول مغردون صورا حديثة للأسير المقداد بعد إنهاء إضرابه عن الطعام وهو يرفع شارة النصر على سرير المستشفى ويحمل الورود معبرين عن فرحتهم وفخرهم بالأسير الذي قاوم بأمعائه الخاوية لأيام طويلة.

وطالب آخرون بضرورة الاستمرار في حملات الدعم والإسناد لبقية الأسرى المضربين عن الطعام وتكثيفها، حتى نيل حريتهم وقهر الاحتلال كما فعل القواسمة .

وجاء قرار القواسمة في أعقاب جولات حوار شاقة وطويلة خاضتها الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت ناهد الفاخوري رئيس مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين (غير حكومي مقره غزة) في بيان “تم التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح الأسير البطل مقداد القواسمي في شهر فبراير القادم بعد جولات حوار شاقة وطويلة خاضتها الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس”.

من جهتها، أعلنت إيمان بدر والدة الأسير القواسمة أن نجلها “علق بالفعل إضرابه والذي بدأه رفضا للاعتقال الإداري”.

وقالت في تصريحات صحفية “مقداد موجود في عيادة الرملة (مرفق صحي تابع لمصلحة السجون الإسرائيلية) وعلق إضرابه عن الطعام بعد قرار الإفراج عنه في شهر فبراير القادم”.

وفي بيان مقتضب، أعلن مكتب إعلام الأسرى رسميا انتصار القواسمة في معركة الأمعاء الخاوية.

وقال “بعد معركة طويلة مع إدارة سجون الاحتلال ومخابراته، الأسير البطل مقداد القواسمي ينتزع نصرا محققا وينهي إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر 113 يوما بشكل متواصل”.

بدوره، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم “الأسير مقداد القواسمة يسجل نصرا على السجان في معركة الإرادة والتحدي بعد الوصول لاتفاق بتحديد إطلاق سراحه في فبراير المقبل”.

وأضاف في تصريحات صحفية “يثبت الأسير القواسمة من جديد قدرة الفلسطيني على مصارعة المحتل بكل الأدوات ويكشف مجددًا عجز الاحتلال عن إيقاف مسيرة نضال شعبنا لانتزاع حريته”.

والمعتقل القواسمة (24 عامًا) من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وهو طالب جامعي ومعتقل منذ يناير/كانون الثاني 2021.

وفي السياق، يواصل خمسة أسرى الإضراب عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري، وهم كايد الفسفوس المضرب منذ 120 يوما، وعلاء الأعرج المضرب منذ 96 يوما، وهشام أبو هواش المضرب منذ 87 يوما، وعيّاد الهريمي المضرب منذ 49 يومًا، ولؤي الأشقر المضرب منذ 31 يومًا.

والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لـ6 أشهر قابلة للتمديد.

وتعتقل إسرائيل إداريا نحو 500 فلسطيني من بين قرابة 4650 معتقلا في سجونها حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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من برنامج: المسائية

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