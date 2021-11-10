الأمم المتحدة تعتمد 4 قرارات لصالح الفلسطينيين وتأكيد سيادة سوريا على الجولان

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، 4 قرارات لصالح القضية الفلسطينية وتأكيد سيادة سوريا على مرتفعات الجولان المحتلة.

واتخذت القرارات في اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة، وهي اللجنة المختصة بالنظر في “المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار”.

وتعلق القرار الأول بالممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تمس حقوق الإنسان الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.

وحصل القرار على أغلبية 143 دولة مقابل اعتراض 7 دول (من بينها إسرائيل والولايات المتحدة) وامتناع 16 عن التصويت.

وأدان القرار “قيام إسرائيل ببناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، بما في ذلك ما تسميه الخطة هاء-1 الرامية إلى الربط بين مستوطناتها غير الشرعية حول القدس الشرقية المحتلة وزيادة عزلتها”.

كما أدان أيضا “مواصلة هدم بيوت الفلسطينيين وطرد الأسر من القدس الشرقية، وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم فيها، والأنشطة الاستيطانية الجارية حاليا في غور الأردن، وهي جميعا أعمال تزيد من تمزيق أوصال الأرض الفلسطينية المحتلة وتقويض تواصلها الجغرافي”.

نتائج التصويت على مشروع قرار الأمم المتحدة بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وسوريا الجولان المحتل (الأمم المتحدة)

وكشف تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قبل أيام، عن “ارتفاع معدل هدم ومصادرة منازل الفلسطينيين في أرضهم المحتلة منذ عام 1967 بنسبة 21% في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2020”.

وذكر التقرير أنه “رغم أن شهر سبتمبر/أيلول سجّل أقل مستويات من الهدم والتشريد منذ عام 2017، إلا أن هدم المنشآت أو مصادرتها ارتفع بنسبة 21% في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وتزايد عدد المشرّدين بنسبة 28%”.

اللاجئون وممتلكاتهم

وتعلق القرار الثاني بتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين والدور المهم الذي تضطلع به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وحصل على موافقة 160 دولة مقابل اعتراض دولة واحدة (إسرائيل) وامتناع 9 أخرى عن التصويت.

وأكد القرار “حتمية حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من أجل تحقيق العدل وإحلال سلام دائم في المنطقة”.

وأهاب القرار بجميع الجهات المانحة مواصلة تكثيف جهودها لتلبية الاحتياجات المتوقعة للأونروا بوصفها عامل استقرار في المنطقة”.

وتعلق القرار الثالث بالتأكيد على ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها.

وحصل هذا القرار على 165 صوتا واعتراض 6 دول وامتناع 9 دول عن التصويت.

ورحبت المتحدثة باسم فلسطين بنتائج التصويت مثمنة دور الدول التي قدمت مشاريع القرار وأشارت إلى أن هذه القرارات قدمت مساهمات كبيرة على مدار السنوات الماضية في الجمعية العامة بما يتماشى مع “القانون الدولي وروح التعددية”.

وأعربت عن أسفها من أن تحقيق هذه القرارات يظل غائبا، وأن تنفيذها “يظل هدفنا النهائي لأنه لا غنى عنه لتحقيق العدالة والحل السلمي”.

نقطة مراقبة في مرتفعات الجولان السوري (الأمم المتحدة)

وصوت ممثلو الدول الأعضاء بأغلبية ساحقة على قرار رابع يؤكد سيادة سوريا على مرتفعات الجولان التي تحتلها اسرائيل منذ حرب يونيو/حزيران 1967.

وحصل القرار على 144 صوتا واعتراض دولتين (إسرائيل والولايات المتحدة) وامتناع 22 دولة أخرى عن التصويت.

يشار إلى أن هذه القرارات تصدر بشكل سنوي عن الجمعية العامة التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة.

وصوتت الدول العربية الثلاث التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل العام الماضي (الإمارات والبحرين والسودان) لصالح القرارات.