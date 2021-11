فيسبوك تسحب السياسة والصحة والدين من معايير التوجيه الإعلاني

أعلنت شبكة ميتا (فيسبوك سابقا) عزمها التوقف عن حملات التوجيه الإعلاني لمستخدمي تطبيقها وخدمة إنستغرام التابعة لها في بعض المواضيع الحساسة، مثل الميل الجنسي أو الانتماء السياسي وهو ما يعد تغييرا بالغ الأهمية للمجموعة في مجال الإعلانات الإلكترونية.

وقال غراهام ماد نائب رئيس فيسبوك لشؤون الإعلانات في بيان “نريد الاستجابة بصورة أفضل للتوقعات المتبدلة لدى الأشخاص بشأن أساليب المعلنين”.

وأوضح غراهام أن فيسبوك واجهت صعوبة في اتخاذ هذا القرار المستند إلى آراء خبراء في الحقوق المدنية ومشّرعين.

وترمي هذه الخطوة إلى منع استخدام المنصة للإساءة لهذه الفئات، أو تشجيع البعض على فعل ممارسات سلبية أو خطرة.



وبدءًا من 19 يناير/كانون الثاني المقبل، ستُلغى آلاف الإعلانات ومن بينها على سبيل المثال ما يرتبط بالميل الجنسي أو المشكلات الصحية المتعلقة بـ”العلاج الكيميائي” أو”اليوم العالمي للسكري”، أو الممارسات الدينية الخاصة بـ”الكنسية الكاثوليكية” أو “الأعياد الدينية”، أو الانتماءات السياسية أو الإثنية.

وتعصف أزمة كبرى بالشبكة الاجتماعية الرائدة التي غيّرت أخيرا اسم شركتها الأم إلى (ميتا)، بسبب تسريبات موظفة سابقة في فيسبوك تتهمها بأنها تعطي أولوية لأرباحها على حساب سلامة مستخدميها.

Today we announced that we will be deprecating 1000s of interest targeting options that relate to potentially sensitive topics such as health, race, ethnicity and sexual orientation. While this decision may seem obvious, it wasn’t. (1/3) https://t.co/voiN9CyzfJ

— Graham Mudd (@grahammudd) November 9, 2021