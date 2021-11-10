نجح شاب فلسطيني، اليوم السبت، في الإفلات من جندي إسرائيلي كان قد قيَد يديه تمهيدًا لاعتقاله داخل حارة جابر بمدينة الخليل.
طرد السفيرة الإسرائيلية ومنعها من إلقاء كلمة في لندن (فيديو)
طرد طلاب بريطانيون مناصرون للقضية الفلسطينية أمس الثلاثاء سفيرة إسرائيل في بريطانيا تسيبي حوتوبيلي بعد محاولتها إلقاء كلمة في إحدى الكليات بلندن.
وذكر موقع والا الإسرائيلي اليوم الأربعاء أنه تم إجلاء السفيرة من خلال إجراءات أمنية مشددة من مؤتمر في كلية لندن للاقتصاد، بعد أن منعها عشرات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين من الكلام.
فرار سفيرة إسرائيل تسيفي حتوفلي من كلية لندن للاقتصاد بعد تجمع عشرات المتظاهرين pic.twitter.com/FmisDDhdl0
— israel news/גאלב סאמי /اسرائيل (@galebsami) November 10, 2021
وخرجت السفيرة بمساعدة حراسها الأمنيين الذين دفعوها إلى ركوب سيارتها.
ويُظهر مقطع الفيديو مظاهرة حاشدة خارج القاعة حيث منع حراس الأمن المتظاهرين من الوصول إلى سيارة السفيرة.
سفيرة اسرائيل و هي تفر من كلية الاقتصاد بلندن هروبا من الطلبة https://t.co/MrOWX9XmsR
— Ahmed Sewehli (@LibyanIntegrity) November 10, 2021
وهتف الطلاب “ألا تخجلون، عار عليك”.
موقع والا العبري: هروب السفيرة "الإسرائيلية" في لندن تسيبي حوتوبيلي من جامعة LSE "كلية لندن للاقتصاد" في ظل إجراءات أمنية مشددة بعد أن طردها طلاب مؤيّدون للفلسطينيين واعترضوا على وجودها ورفضوا السماح لها بإلقاء كلمة pic.twitter.com/2QaZu6wwsw
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 10, 2021