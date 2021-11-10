طرد السفيرة الإسرائيلية ومنعها من إلقاء كلمة في لندن (فيديو)

طرد طلاب بريطانيون مناصرون للقضية الفلسطينية أمس الثلاثاء سفيرة إسرائيل في بريطانيا تسيبي حوتوبيلي بعد محاولتها إلقاء كلمة في إحدى الكليات بلندن.

وذكر موقع والا الإسرائيلي اليوم الأربعاء أنه تم إجلاء السفيرة من خلال إجراءات أمنية مشددة من مؤتمر في كلية لندن للاقتصاد، بعد أن منعها عشرات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين من الكلام.

فرار سفيرة إسرائيل تسيفي حتوفلي من كلية لندن للاقتصاد بعد تجمع عشرات المتظاهرين pic.twitter.com/FmisDDhdl0 — israel news/גאלב סאמי /اسرائيل (@galebsami) November 10, 2021

وخرجت السفيرة بمساعدة حراسها الأمنيين الذين دفعوها إلى ركوب سيارتها.

ويُظهر مقطع الفيديو مظاهرة حاشدة خارج القاعة حيث منع حراس الأمن المتظاهرين من الوصول إلى سيارة السفيرة.

سفيرة اسرائيل و هي تفر من كلية الاقتصاد بلندن هروبا من الطلبة https://t.co/MrOWX9XmsR — Ahmed Sewehli (@LibyanIntegrity) November 10, 2021

وهتف الطلاب “ألا تخجلون، عار عليك”.