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سياسة|بريطانيا

طرد السفيرة الإسرائيلية ومنعها من إلقاء كلمة في لندن (فيديو)

السفيرة الإسرائيلية في المملكة المتحدة تسيبي حوتوبيلي (إنستغرام)
10/11/2021-|آخر تحديث: 10/11/202111:04 AM (مكة المكرمة)

طرد طلاب بريطانيون مناصرون للقضية الفلسطينية أمس الثلاثاء سفيرة إسرائيل في بريطانيا تسيبي حوتوبيلي بعد محاولتها إلقاء كلمة في إحدى الكليات بلندن.

وذكر موقع والا الإسرائيلي اليوم الأربعاء أنه تم إجلاء السفيرة من خلال إجراءات أمنية مشددة من مؤتمر في كلية لندن للاقتصاد، بعد أن منعها عشرات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين من الكلام.

 

وخرجت السفيرة بمساعدة حراسها الأمنيين الذين دفعوها إلى ركوب سيارتها.

ويُظهر مقطع الفيديو مظاهرة حاشدة خارج القاعة حيث منع حراس الأمن المتظاهرين من الوصول إلى سيارة السفيرة.

 

وهتف الطلاب “ألا تخجلون، عار عليك”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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