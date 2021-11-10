ماكرون يأسف “لسوء الفهم” مع الجزائر

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أسفه للخلافات وسوء التفاهم مع الجزائر بعد تصريحات له أثارت غضبا جزائريا على المستويين الرسمي والشعبي.

وذكر بيان الإليزيه أمس الثلاثاء أن ماكرون “يأسف للخلافات وسوء الفهم الذي نجم عن التصريحات المذكورة”، مضيفًا أن “الرئيس ماكرون يحترم كثيرا الأمة الجزائرية وتاريخها وسيادة الجزائر”.

وأكد البيان أن ماكرون “مهتم بشدة بتنمية بلدينا ثنائيا لصالح الشعبين الجزائري والفرنسي وأيضا لمواجهة التحدي الكبير في المنطقة بدءا من ليبيا”.

وقال مسؤول رئاسي فرنسي للصحفيين قبل مؤتمر بشأن ليبيا مقرر الجمعة دُعي لحضوره تبون، إن الجزائر طرف رئيسي في المنطقة وإن ماكرون يريد أن يحضر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وتوترت العلاقات بين باريس والجزائر بشدة في الأسابيع الماضية بعد أن تساءل ماكرون عما إذا كانت هناك دولة جزائرية قبل الحكم الاستعماري الفرنسي، وقال إن النظام السياسي العسكري الجزائري أعاد كتابة تاريخ الاستعمار على أساس كراهية فرنسا.

ودفع ذلك الجزائر إلى استدعاء سفيرها من باريس وإغلاق مجالها الجوي أمام الجيش الفرنسي الذي يقاتل في مالي المجاورة ومطالبة الرئيس الجزائري فرنسا بـ”الاحترام الكامل” لبلاده.

واندلع الخلاف بين البلدين بعد أن خفضت فرنسا عدد التأشيرات التي تصدرها للجزائريين ومواطني دول عربية أخرى في شمال أفريقيا.

وقال الرئيس الجزائري السبت الماضي إنه لن يتخذ الخطوة الأولى لتخفيف التوتر، وأضاف لمجلة دير شبيغل الألمانية أن ماكرون فتح صراعا قديما “بطريقة سخيفة تماما”.