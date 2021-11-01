مسؤولة أمريكية سابقة: حكومة حمدوك لم تكن منتخبة وفشلت في حل مشاكل السودان (فيديو)

قالت جانيت ماك إليغوت، المسؤولة السابقة في البيت الأبيض والمختصة بشؤون السودان وجنوب السودان في عهد إدارة بوش الأب، إن الحكومة السودانية المنحلة لم تكن منتخبة وفشلت في حل مشاكل البلاد.

وأضافت جانيت، التي عملت أيضا كضابطة اتصال بين مكتب التحقيقات الفدرالي والحكومة السودانية سابقا، في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر أن ما حدث مؤخرا في السودان تكرر قبل ذلك عدة مرات منذ استقلاله.

وذكرت أن الجيش تدخل في السابق وعزل حكومات، لكن تلك الحكومات كانت منتخبة والمختلف هذه المرة أن الحكومة لم تكن منتخبة.

وقالت المسؤولة الأمريكية السابقة إن الحكومة المنحلة برئاسة حمدوك فشلت في معالجة المشاكل التي تواجه السودان، وإن البلاد كانت في حالة فوضى وإن الجيش تدخل محاولا إعادة تنظيم الأمور.

وذكرت جانيت أنه لم يكن لدى حكومة حمدوك الخبرة الكافية لإدارة السودان.

وقالت إنها علمت من مصادر خاصة قرب تعيين رئيس جديد للحكومة في السودان ووزراء تكنوقراط مستقلين لديهم الخبرة والقدرة على إدارة البلاد.

وذكرت جانيت أن الولايات المتحدة لن تكون راضية أبدا عندما يكون هناك انقلاب أو تدخل عسكري، وهناك قانون يوجب وقف المساعدات الأمريكية للدول التي تشهد انقلابات عسكرية.

وأضافت أن العالم يريد أن يرى سودانا مستقر، خاصة الدول المجاورة له.





بدوره قال عبد الله أوبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان، إن قرار المجلس بفتح موانئ البحر الأحمر جزئيا لمدة شهر ليس تنازلا عن مطالب المجلس ولكن كمهلة حتى تشكيل حكومة كفاءات.

وأضاف أوبشار في لقاء عبر الهاتف مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر أنهم قدموا عدة مهل زمنية لحكومة حمدوك في السابق، لكنها ماطلت ولم تستجب لمطالبهم.

ونفى أن تكون هناك علاقة بين قرار المجلس بفتح الموانئ والإجراءات التي اتخذها القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان بحل مجلس السيادة وحل الحكومة الانتقالية.





ويشهد السودان، منذ أيام، احتجاجات وتظاهرات رفضا للقرارات والإجراءات التي أعلنها البرهان والتي شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء الولاة، ورافق ذلك اعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد.