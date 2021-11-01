سنغافورة تحظر كتابا يحتوي على رسوم كاريكاتورية للنبي محمد

أعلنت سلطات سنغافورة، الإثنين، حظر كتاب يتناول الرقابة المفروضة على الرسوم الكاريكاتورية التي تعتبر “مسيئة” ويحتوي خصوصا على رسوم النبي محمد صلي الله عليه وسلم التي سبق أن نشرتها (صحيفة شارلي إيبدو) الهزلية الفرنسية.

وأعلنت الهيئة الحكومية المشرفة على الإعلام والمطبوعات (إينفوكوم ميديا ديفيلوبمنت أوثوريتي) حظر بيع الكتاب الذي يحمل عنوان “الخطوط الحمراء: الرسوم الكاريكاتورية السياسية ومكافحة الرقابة”.

ووصفت الهيئة الكتاب بأنه “مدان” لأنه يحتوي على رسوم النبي التي نشرتها شارلي إيبدو وأثارت تظاهرات حاشدة وأعمال عنف.

وأوضحت أن “رسوم شارلي إيبدو المهينة ظهرت للمرة الأولى العام 2006 واعتبرت إلى حد بعيد غير مسؤولة وعنصرية”.

وأشارت الهيئة إلى أن الكتاب يحتوي على استشهادات مسيئة للمسيحية والهندوسية.

ويتعرض كل من يقوم باستيراد أو بيع أو نسخ مطبوعة تعتبر مدانة لغرامة قدرها 3700 دولار أميركي وعقوبة بالسجن سنة.

وكتاب “الخطوط الحمر” من تأليف شيريان جورج الأستاذ الجامعي المتخصص في حرية التعبير والرقابة وهو من سنغافورة ويقيم حاليا في هونغ كونغ، وسوني ليو مؤلف الأشرطة المصورة المقيم في سنغافورة والحائز عدة جوائز.

وصدر الكتاب، في أغسطس/آب الماضي، عن دار (إم آي تي برس) ويحتوي على مقابلات مع رسامي كاريكاتور من أنحاء مختلفة من العالم تعرضوا للرقابة.

وفي العام 2015 ، استهدف هجوم مجلة شارلي إيبدو التي نشرت رسوماً للنبي العام 2006، وأدى إلى مقتل 12 شخصا بينهم جميع أفراد هيئة التحرير تقريبا في مقرها بباريس.

وجرت تظاهرات حاشدة في دول الشرق الأوسط وعدد من الدول الاسيوية بعدما دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الحق في نشر رسوم كاريكاتورية تعتبر مسيئة، باسم حرية التعبير.

وتعد سنغافورة التي ينتمي غالبية سكانها إلى الإثنية الصينية، أقلية مسلمة كبيرة. ويعاقب قانونها بشدة على خطاب الكراهية والسلوك الذي يثير النعرات بين المجموعات الدينية أو الإثنية.