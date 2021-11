بريطانيا.. برلماني يتهم بوريس جونسون بدعم الإسلاموفوبيا.. ما القصة؟

اتهم نائب بالبرلمان البريطاني رئيس الوزراء بوريس جونسون بدعم الإسلاموفوبيا في بريطانيا بسبب عدم الاستجابة لإجراء فعاليات داخل البرلمان خلال شهر التوعية بظاهرة الخوف من الإسلام وكره المسلمين التي تبدأ، اليوم الإثنين، في بريطانيا.

وقال النائب البريطاني أفضل خان، أمس الأحد، عبر حسابه على تويتر، إنه وجه خطابا لرئيس الوزراء بوريس جونسون العام الماضي يطلب منه إجراء فعاليات حكومية خلال شهر التوعية ضد الإسلاموفوبيا، ولكن جونسون تجاهل الطلب دون أن يقدم تبريرات للرفض.

وأضاف خان “في العام الماضي بمناسبة شهر الإسلاموفوبيا، كتبت إلى رئيس الوزراء لحثه على اتخاذ إجراء في ذلك؛ لقد مر عام ولم أتلق ردًا حتى الآن”.

Last year to mark Islamophobia Awareness Month, I wrote to the PM urging him to take action.

It’s been a year and I haven’t received a response.

In addition to my debate on Tuesday, I will be raising a point of order after the PM’s failure to respond👇🏽https://t.co/1TzMTSy9Bb

— Afzal Khan MP (@Afzal4Gorton) October 31, 2021