بريطانيا.. برلماني يتهم بوريس جونسون بدعم الإسلاموفوبيا.. ما القصة؟

اتهم نائب بالبرلمان البريطاني رئيس الوزراء بوريس جونسون بدعم الإسلاموفوبيا في بريطانيا بسبب عدم الاستجابة لإجراء فعاليات داخل البرلمان خلال شهر التوعية بظاهرة الخوف من الإسلام وكره المسلمين التي تبدأ، اليوم الإثنين، في بريطانيا.

وقال النائب البريطاني أفضل خان، أمس الأحد، عبر حسابه على تويتر، إنه وجه خطابا لرئيس الوزراء بوريس جونسون العام الماضي يطلب منه إجراء فعاليات حكومية خلال شهر التوعية ضد الإسلاموفوبيا، ولكن جونسون تجاهل الطلب دون أن يقدم تبريرات للرفض.

وأضاف خان “في العام الماضي بمناسبة شهر الإسلاموفوبيا، كتبت إلى رئيس الوزراء لحثه على اتخاذ إجراء في ذلك؛ لقد مر عام ولم أتلق ردًا حتى الآن”.

Last year to mark Islamophobia Awareness Month, I wrote to the PM urging him to take action. It’s been a year and I haven’t received a response. In addition to my debate on Tuesday, I will be raising a point of order after the PM’s failure to respond👇🏽https://t.co/1TzMTSy9Bb — Afzal Khan MP (@Afzal4Gorton) October 31, 2021

وكان خان قد أعلن منذ أيام أنه قام بحجز قاعة في البرلمان البريطاني لمناقشة الفكرة، ومن ثم توجيه المساءلة لبوريس جونسون لعدم الرد على الطلب منذ العام الماضي.

وكانت النائبة زارا سلطانة قد قالت خلال مناقشة برلمانية الشهر الماضي حول تعريف الخوف المرضي من الإسلام “إنها تلقت رسائل مسيئة”.

وأضافت زارا التي تشغل منصب عضو بمجلس العموم عن حزب العمال البريطاني وهي تبكي “كتب إلي أحدهم قائلاً: سلطانة، أنت ورجالكم المسلمون تشكلون خطرًا حقيقيًا على الإنسانية”.

وتابعت “الإسلاموفوبيا أصبحت حقيقة في بريطانيا ولا يمكن هزيمتها بالصمت والعزلة”.

واعتبرت الصحفية ليزي ديردن بأن مكتب رئيس الوزراء حينما رفض الرد على الطلب منذ سنة كاملة، يعني أن لديه موقفا رافضا للحديث عن هذا القضية الذي تشغل حيزا كبيرا في المجتمع البريطاني.

وأضافت ليزي “الدليل الرسمي الحكومي يقول إن الدوائر الحكومية يجب أن ترد على مراسلات النواب في غضون 20 يوم عمل”.

An official guide says that government departments should respond to correspondence from MPs within 20 working days The delay will be formally raised in the House of Commons on Monday, which marks the beginning of Islamophobia Awareness Month — Lizzie Dearden (@lizziedearden) October 31, 2021

وتابعت ليزي أنه تم إبلاغ مجلس العموم بالحادثة متسائلة عن “عجز الحكومة في مواجهة هذه القضية”.

وكان المجلس الإسلامي البريطاني أرسل في عام 2020، ملفاً يضم 300 ادعاء عن ممارسات الإسلاموفوبيا ضد رئيس الوزراء بوريس جونسون وأعضاء الحزب المحافظ إلى لجنة المساواة وحقوق الإنسان الحكومية.

وتعد هذه هي المحاولة الثانية من المجلس الإسلامي البريطاني لمناشدة اللجنة المعنية بمراقبة المساواة لمباشرة تحقيق بشأن الحزب الحاكم لكنها كانت أيضاً بلا جدوى.

وقالت منظمة بريطانية غير حكومية إن هناك ارتفاعا سنويا في حوادث الخوف من الإسلام بالبلاد.

وأضافت أنه قبل أن يصبح بوريس جونسون رئيساً للوزراء، كانت له تصريحات قارن فيها النساء اللواتي يرتدين النقاب بـ”صناديق البريد” و”لصوص البنوك”.