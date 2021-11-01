الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني: الجزيرة تحملت تبعات الإيمان بحرية الكلمة (فيديو)

قال رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني إن الجزيرة تحملت منذ انطلاقتها قبل ربع قرن تبعات الإيمان بحرية الكلمة وبحق الناس في حرية التعبير.

وأضاف بن ثامر خلال احتفال الجزيرة باليوبيل الفضي لانطلاقتها، أن الشبكة لا تنسى الزملاء المعتقلين في السجون المصرية ومنهم ربيع الشيخ وهشام عبد العزيز وأحمد النجدي وبهاء إبراهيم.

الزميل ربيع الشيخ الصحفي بقناة الجزيرة مباشر

الصحفيان المعتقلان في مصر بهاء الدين إبراهيم “يمين” وهشام عبدالعزيز (الجزيرة مباشر)

وقال رئيس مجلس إدارة الشبكة “إن ميلاد الجزيرة كان خطا فاصلا في تاريخ الإعلام العربي والعالمي”.

وأضاف أن الجزيرة “أثبتت أنه إذا أتيحت للإنسان العربي الإمكانيات وهامش الحرية فإن بإمكانه الإبداع”.

وأشار إلى أن الشبكة “باتت مصدرا رئيسيا لوسائل الإعلام العالمي، موضحا أن الجزيرة منحت المواطن العربي منصة للحديث عن نفسه بنفسه”.

وقال الشيخ حمد بن ثامر “إن الجزيرة ترحب بالمنافسة الإعلامية النزيهة وتقدر كل من يسعى لتقديم خدمة إعلامية إنسانية”.