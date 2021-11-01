إعادة اعتقال رئيس حزب البشير وعدد من رموز النظام المعزول بعد ساعات من الإفراج عنهم

قال مصدر من عائلة إبراهيم غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق في السودان ووزير الخارجية السابق في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، إنه أعيد اعتقاله اليوم الإثنين بعد إطلاق سراحه أمس.

وذكرت مصادر سودانية اليوم الاثنين أنه تم إعادة اعتقال عدد من رموز النظام السابق بعد ساعات من إطلاق ساحهم.

عاجل| مراسل #الجزيرة_مباشر: أسرة إبراهيم الغندور رئيس حزب المؤتمر الوطني السوداني المنحل تؤكد اعتقاله من منزله بعد ساعات من الإفراج عنه — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) November 1, 2021

وكان القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أعفى أمس النائب العام المكلف مبارك محمود من منصبه، و7 وكلاء للنيابة بعد قرار إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين المنسوبين للنظام السابق.

ودعا غندور مساء أمس الأحد الأحزاب السياسية إلى مصالحة وطنية شاملة مشددًا على حاجة بلاده إلى حوار لتجاوز الأزمة السياسية.

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها غندور لمراسل وكالة الأناضول عقب إطلاق السلطات سراحه بعد أكثر من عام من اعتقاله.

رئيس حزب البشير للأناضول: أدعو لمصالحة شاملة وحوار لتجاوز الأزمة

قال #إبراهيم_غندور رئيس حزب "المؤتمر الوطني" المنحل (الحاكم سابقا)، الذي كان يترأسه البشير: "أدعو الأحزاب السياسية بالسودان إلى مصالحة وطنية شاملة". #السودان

https://t.co/sQJLcsi6Zy — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 1, 2021

وقال غندور “أدعو الأحزاب السياسية إلى مصالحة وطنية شاملة، وأضاف أن الأزمة السياسية بالبلاد تحتاج إلى حوار ومصالحة بين كل المكونات لتجاوزها”.

كانت صحيفة السوداني قد أفادت عبر موقعها الإلكتروني مساء الأحد بإطلاق سراح غندور مع آخرين من المحسوبين على نظام البشير.

وشمل المطلق سراحهم أيضًا كل من المتحدث السابق باسم جهاز المخابرات العامة اللواء الشاذلي المادح، ومدير الإعلام الأسبق في جهاز الأمن والمخابرات اللواء محمد حامد تبيدي، وفق الصحيفة.

وفي 29 يونيو/حزيران 2020 ألقت السلطات القبض على غندور وآخرين من المحسوبين على نظام البشير بشبهة التخطيط لعمليات تخريب.

وتولى غندور رئاسة حزب المؤتمر الوطني بالتكليف عقب عزل قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان 2019 البشير من الرئاسة تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه، كما تولى وزارة الخارجية بين عامي 2015 و2018، وقبلها منصب مساعد الرئيس (البشير) بين 2013 و2015.