أردوغان يلغي مشاركته في قمة غلاسغو المناخية وسط خلاف أمني

نقلت وسائل إعلام تركية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إنه ألغى خططا لحضور مؤتمر المناخ العالمي في غلاسغو، اليوم الإثنين، لأن بريطانيا لم تلب مطالب تركيا بشأن الترتيبات الأمنية.

ويحضر رؤساء الدول والحكومات من جميع أنحاء العالم قمة (كوب26) التي تعتبر حاسمة لتجنب آثار مأساوية لتغير المناخ.

وكان من المتوقع أن ينضم أردوغان لهم في اسكتلندا بعد حضوره قمة مجموعة العشرين في روما مطلع هذا الأسبوع، لكنه بدلا من ذلك عاد إلى تركيا بعد منتصف الليلة الماضية بقليل.

ونقلت وسائل إعلام تركية عنه قوله للصحفيين، على متن طائرته التي كانت عائدة إلى تركيا، إن أنقرة قدمت مطالب تتعلق بمعايير البروتوكول الأمني ​​للقمة في بريطانيا لكنها لم تلق قبولا.

ونُقل عن أردوغان قوله “حيث أنه لم تُلب مطالبنا، فقد قررنا عدم الذهاب إلى غلاسغو”.

وقال أردوغان إن معايير البروتوكول التي طالبت بها أنقرة هي تلك التي يتم تطبيقها دائما في رحلاته الدولية.

وأضاف أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال في البداية إن المشكلة تم حلها. “لكنه عاد لنا في اللحظة الأخيرة، وقال إن الجانب الأسكتلندي يتسبب في صعوبات”.

وأوضح أردوغان أنه علم فيما بعد أن الإجراءات التي سعت إليها تركيا مُنحت استثناء لدولة أخرى لم يذكرها بالاسم. وقال إن هذا غير مقبول “ونحن ملزمون بحماية كرامة أمتنا”.

ورفض متحدث باسم مكتب (كوب26) التابع للحكومة البريطانية التعليق على الأمور الأمنية. وقالت الشرطة الأسكتلندية إنها لا تعلق على أمن الشخصيات المهمة.