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سياسة|ليبيا

مقتل 6 مهاجرين غير نظاميين برصاص حراس مركز احتجاز في طرابلس (فيديو)

حراس ليبيون قتلوا بالرصاص 6 مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في مركز احتجاز بطرابلس
8/10/2021

قتل حراس ليبيون بالرصاص 6 مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في مركز احتجاز بطرابلس وفق إفادة مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في العاصمة الليبية، فيديريكو سودا.

وقال فيديريكو لوكالة الأنباء الفرنسية إن الحادث وقع في مركز “المباني” الذي يعاني من “الاكتظاظ” الشديد في طرابلس مع نحو 3 آلاف مهاجر “في ظروف رهيبة”.

وأضاف “قتل الحراس 6 مهاجرين، لا نعرف سبب الحادث لكنه على علاقة بتكدس المهاجرين في المركز، وهم يعيشون في ظروف رهيبة ومتوترة”.

وأشار فيديريكو إلى أن “الكثير من المهاجرين فروا خلال الفوضى” التي عمت المكان.

وأفاد أن مركز “المباني” قادر على استيعاب 1000 شخص إلا أنه يضم 3000 آلاف بينهم 2000 خارج المبنى الرئيسي لكن في محيط المجمع.

وتابع “احتجازهم تعسفي والكثير منهم يملكون وثائق قانونية لكنهم عالقون في البلاد”.

ولم تعلق السلطات الليبية على ما ذكرته المنظمة حتى الآن.

وأظهرت مقاطع متداولة لحظة فرار مئات المهاجرين وانتشارهم في شوارع المنطقة، كما سُمع صوت إطلاق النار.

وتشكل ليبيا نقطة عبور رئيسية لعشرات آلاف المهاجرين الآتين بغالبيتهم من أفريقيا جنوب الصحراء في سعيهم للوصول إلى أوربا عبر السواحل الإيطالية التي تبعد نحو 300 كيلومتر عن الشواطئ الليبية.

وتندد منظمات غير حكومية ووكالات أممية عدة بانتظام بالظروف المزرية في مراكز الاحتجاز في ليبيا حيث استفاد المهربون في السنوات العشر الأخيرة من عدم الاستقرار الذي تلى انتفاضة العام 2011، ما جعل ليبيا مركزا للاتجار بالبشر.

وفي مطلع أكتوبر/تشرين أول الجاري، أدت عملية أدرجت في إطار “مكافحة المخدرات” شنتها السلطات الليبية في إحدى ضواحي طرابلس واستهدفت خصوصا مهاجرين غير قانونيين، إلى مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين على ما أفادت منظمة “أطباء بلا حدود”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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