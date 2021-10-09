خبراء: تفجيرات أفغانستان محاولة لإثارة الفتن بين الأفغان وتهديد للمجتمع الدولي (فيديو)

قال خبراء للجزيرة مباشر إن استهداف الأقلية الشيعية في أفغانستان هو محاولة لإثارة الفتن بين الأفغان وهو تهديد للمجتمع الدولي وليس طالبان فقط.

جاء ذلك في حديث للجزيرة مباشر تعليقا على التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا شيعيا في مدينة قندوز شمال شرقي أفغانستان أمس الجمعة.

وقال الخبير في الشأن الأفغاني روح الله عمر إنه لا يوجد سند شرعي لهذه التفجيرات، وإن قتل عموم الناس لا تجيزه أي قاعدة شرعية في الدين الإسلامي وتفجير الناس الذين كانوا يعبدون ربهم في معبدهم ولا صلة لهم بالسياسة الداخلية أو الخارجية بهذه الطريقة البشعة يخالف جميع القواعد الشرعية.

وعن هدف تنظيم الدولة من هذه التفجيرات قال عمر إن فكرة تنظيم الدولة لا يفهمها أحد وهم يعادون الجميع: الدول الإسلامية والدول الغربية على حد سواء، وكذلك إمارة أفغانستان الإسلامية التي تعد أكبر جماعة جهادية وهي الحكومة المستقلة الوحيدة في العالم التي تتبنى النظام الإسلامي أيضا مستهدفة منهم.

وأضاف أنه “لا أحد يعرف ماذا يريد تنظيم الدولة (داعش)، وإمارة أفغانستان الإسلامية التي يخالفها جميع العالم بحجة التشدد مستهدفة أيضا من داعش، الصياغة الشرعية لهذا غير موجودة بل هي محاولة لإثارة الفتن بين الأفغان، ولكن الشعب الأفغاني يعي ذلك والأقلية الشيعية مستهدفة من قبل تنظيم الدولة ومن قبل أجهزة الاستخبارات المختلفة في أفغانستان من زمن طويل”.

وتابع: “أعتقد أن الشيعة وأقلية الهزارة تعرف أن طالبان لا تستهدفها ولا خير لطالبان أن تستهدف الشيعة الذين لا صلة لهم بأي سياسة أو أي حرب داخلية أو خارجية”.

تهديد للمجتمع الدولي

وبشأن تأثير حالة عدم الاستقرار داخل أفغانستان على علاقتها بالمجتمع الدولي قال الأكاديمي في الشأن الأفغاني عمران الأفغاني أنه عند مقارنة الوضع الحالي في أفغانستان بالأوضاع سابقا نجد تحسنا كبيرا، ورغم حدوث بعض التفجيرات فهذا لا يؤثر على استقرار الأوضاع، ويجب على المجتمع الدولي أن يعترف بحكومة طالبان ويتعامل معها لأنها أصبحت الآن هي الحاكمة على جميع أفغانستان.

بعد الهجوم على مسجد في #قندوز .. كيف تؤثر حالة عدم الاستقرار على علاقة #أفغانستان بالمجتمع الدولي؟ #المسائية pic.twitter.com/DUnVqyNbRa — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 8, 2021

وأضاف أن تهديد داعش ليس تهديدا لطالبان فقط وإنما هو تهديد للمجتمع الدولي وعلى المجتمع الدولي ألا يعيد تجاربه الفاشلة مثلما قام بعزل طالبان منذ 20 عاما ما سبب ضررا كبيرا محليا ودوليا.

وبشأن كيفية التعامل مع الانتقادات الموجهة لحركة طالبان قال الأفغاني إن طالبان تواجه عددا من التحديات والتهديدات داخليا وخارجيا وهناك الكثير من المعارضين الذين توحدوا في مواجهتها، ولكن طالبان لديها خبرة كبيرة في القضاء على التهديدات والتحديات وبإمكانها التغلب عليها.

وأضاف أن هذه التفجيرات جزءا من المشاكل التي ستواجهها طالبان وتتغلب عليها من أجل استقرار أفغانستان والتعامل مع العالم.

تفجير

ولقي نحو 60 شخصا حتفهم وأصيب 140 آخرون أمس في انفجار استهدف مسجدا شيعيا أثناء صلاة الجمعة في مدينة قندوز شمال شرقي أفغانستان.

ووقعت هجمات عدة في الأسابيع الأخيرة في أفغانستان من بينها هجوم على مسجد في كابل، وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن بعض هذه الهجمات.

وشهدت أفغانستان عددا من الهجمات والتفجيرات تبنى معظمها تنظيم الدولة، من بينها هجوم على قاعة حفلات في ولاية (جوزجان شمالي أفغانستان) أدى لمقتل عروس وإصابة آخرين.