ترمب يتهم إدارة بايدن بمحاولة إسكاته

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بأنها تسعى لإسكاته وصرف الانتباه عن إخفاقاتها.

واعترف ترمب في بيان صادر عنه بأنه توجه إلى إدارة الأرشيف الوطني بطلب عدم تقديم الوثائق حول أعماله في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، اليوم الذي اقتحم فيه أنصاره مبنى الكابيتول للجنة الخاصة للكونغرس التي تحقق في تلك الأحداث.

ووجه الفريق القانوني لترمب رسالة يوجه المستشارين والمساعدين السابقين بعدم الامتثال لأوامر الاستدعاء الصادرة عن لجنة مجلس النواب للتحقيق في أحداث 6 يناير.

Trump lawyer instructs Mark Meadows, Steve Bannon, and other former advisors not to comply with Jan. 6 subpoenas: report https://t.co/Zr3eefvAzo via @Yahoo

— Don Winslow (@donwinslow) October 9, 2021