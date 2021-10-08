“عملية اختطاف ممنهجة”.. مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية في باحاته (فيديو)

دخل عشرات المستوطنين، أمس الخميس، المسجد الأقصى قسرا تحت حماية شرطة الاحتلال، وأدوا صلوات صامتة في باحاته في خطوة وصفها فلسطينيون بعملية اختطاف ممنهجة.

وكان هذا الاقتحام بمثابة أول استجابة لقرار لمحكمة الصلح الإسرائيلية يعطي المستوطنين اليهود الحق في أداء صلوات تلمودية في باحات المسجد لأنها لا تمثل “عملا إجراميا طالما ظلت صامتة”، بحسب المحكمة.

وتعليقا على قرار المحكمة قال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني إن “كل قرارات الاحتلال فيما يتعلق بالمسجد الأقصى باطلة فهو حق خالص للمسلمين بكل مساحته التي تبلغ 144 دونم”.

وقال ناصر الهدمي مدير الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد إن هذا القرار يعبر تماما عن نية سلطات الاحتلال السوداء نحو المسجد الأقصى المبارك والتي تتمثل في تهويده من خلال تطوير أشكال الاعتداء عليه وتدنيسه من قبل المستوطنين.

ولاقت الخطوة الإسرائيلية إدانة فلسطينية وأردنية رسمية إذ تمنح اليهود حق الصلوات في الأقصى في وقت تحرم فيه عشرات الفلسطينيين والمرابطين من دخول مسجدهم، ما يمهد الطريق أمام مزيد من خطط التهويد.

ويعد القرار سابقة قضائية تضفي مشروعية علنية على صلاة اليهود في الأقصى، كما أنه بمثابة تطور خطير في محاولة تغيير أوضاع قانونية وتاريخية للأقصى بحسب خبراء.

ويقول فلسطينييون إنها عملية اختطاف ممنهج للمدينة المقدسة ويطالبون برد فعل عربي رسمي وشعبي على هذه الخطوة التي تخالف القرارات الدولية.