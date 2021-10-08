اعتداءات لمستوطنين بحماية الاحتلال الإسرائيلي.. والأب مانويل مسلم: حان وقت البندقية (فيديو)

قال الأب مانويل مسلم رئيس الهيئة الشعبية لعدالة وسلام القدس إن “الوقت قد حان للبندقية لأن تتكلم وتطلق رصاصة تحرير فلسطين من البحر إلى النهر”.

وأضاف في مداخلة مع الجزيرة مباشر “يجب أن نفهم ما وراء الغزوة على فلسطين والتي ألبسوها لباسا دينيا، إذ اعتبرت الأصولية المسيحية أن أجمل يوم هو اليوم الذي قرر فيه العالم قيام دولة إسرائيل”.

وقال الأب مانويل “يجب الآن أن تبدأ مرحلة التحذير والتي تتطلب أن تتكلم فيه البندقية وليس السياسي، وليس محمود عباس والسلطة الفلسطينية ولا منظمة التحرير ولا الفصائل”، مؤكدا أن من يجب أن يتكلم هو “المقاتل”.

الأب مانويل مسلم رئيس الهيئة الشعبية لعدالة وسلام #القدس: هذا وقت البندقية لأن تتكلم وتطلق رصاصة تحرير #فلسطين من البحر إلى النهر pic.twitter.com/NkOrtsLSti — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 8, 2021

وشدد على أن “الفلسطيني المقاوم هو من يجب عليه أن يطلق رصاصة التحرير ورجل المقاومة يجب أن يتحول فورا إلى رجل التحرير وأن نعتبر البندقية هي بندقة التحرير”.

وقال “يجب على المعلم والطالب والموظف والمزارع والأم والفتاة أن يتوجهوا للتحرير”، مشيرا إلى أنه ليست “هناك حاجة لمنظرين وخطباء”.

ودعا إلى “اتحاد كل المقاتلين الفلسطينيين وسلاحهم في منظمة واحدة حتى إن دعا الأمر إلى عصيان فصائلهم ليكونوا منظمة التحرير التي تعمل على تحرير فلسطين من البحر إلى النهر”.

#صور إصابة مواطن واعتقال آخر إثر إعتداء قطعان المستوطنين عليهم في زنوتا جنوب الخليل pic.twitter.com/2QV88050L1 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 8, 2021

اعتداءات المستوطنين

وأُصيب فلسطيني برضوض واعتقل آخر، اليوم الجمعة، إثر اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون على رعاة أغنام فلسطينيين جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس قروي (زنوتا) إن أكثر من 20 مستوطناً اعتدوا بالضرب على رعاة الأغنام في القرية التي تقع في بلدة الظاهرية جنوبي الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأدى الاعتداء إلى إصابة الراعي سعيد الخضيرات برضوض وكدمات، نقل على إثرها لتلقي العلاج في المستشفى، كما اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي راعي الأغنام سامر الخضيرات (40 عاما) في المنطقة نفسها.





ويعاني سكان منطقة زنوتا من مضايقات واعتداءات المستوطنين التي تتم بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتصاعدت اعتداءات المستوطنين على المزارعين وأراضيهم خصوصا في المناطق المحاذية للمستوطنات في بداية موسم قطف الزيتون بالأراضي الفلسطينية، في أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويقول فلسطينيون إن السلطات الإسرائيلية تتساهل مع المستوطنين المعتدين ضمن مساعٍ رسمية لتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف إسرائيلي في مستوطنات الضفة، بما فيها القدس المحتلة، في 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.