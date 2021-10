ردا على ماكرون.. دعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية في الجزائر

أعاد ناشطون جزائريون بعث حملة قديمة للمطالبة بمقاطعة المنتجات الفرنسية تزامنا مع اشتداد الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا على خلفية تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون.

وبرز وسم “مقاطعة المنتجات الفرنسية” عبر منصات التواصل الاجتماعي ليعكس حجم الاستياء الشعبي الجزائري من كلام ماكرون الذي وصف بأنه مسيء لتاريخ البلاد.

وقرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون السبت الماضي استدعاء سفير بلاده لدى باريس للتشاور بعد تصريحات نقلتها صحيفة لوموند الفرنسية اتهم فيها ماكرون النخبة الحاكمة في الجزائر بـ”تغذية الضغينة تجاه فرنسا”.

وشكك الرئيس الفرنسي في وجود أمة جزائرية قبل دخول الاستعمار الفرنسي إلى البلاد عام 1830، وتساءل مستنكرا “هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟”.

وادعى ماكرون أنه “كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي” للجزائر في إشارة لفترة الوجود العثماني بين عامي 1514 و1830.

وقال مواصلا مزاعمه “أنا مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماما الدور الذي لعبته في الجزائر والهيمنة التي مارستها وشرح أن الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون وهو أمر يصدقه الجزائريون”.

وزعم أن تركيا “تقود عمليات تضليل ودعاية” ضد بلاده في مسألة كتابة تاريخ مرحلة ما قبل 1962.

ورد الجزائريون على تصريحات ماكرون عن وجود علاقة جيدة بين بلاده والمجتمع الجزائري بحملات استنكار واسعة لما صدر منه.

ونعت مغردون الرئيس الفرنسي بـ”الجاهل” بالتاريخ بعد محاولته الإيقاع بين الجزائر وتركيا عند المقارنة بين الاستعمار الفرنسي (1830-1962) والوجود العثماني (1514-1830).

وفي سياق المطالبة بالرد، أطلق الناشطون الجزائريون بمنصات التواصل الاجتماعي وسوما مثل “طرد السفير الفرنسي مطلب شعبي” و”مقاطعة فرنسا” و”مقاطعة المنتجات الفرنسية”.

وجرى تداول وسم “مقاطعة المنتجات الفرنسية 343” على نطاق واسع الثلاثاء وباللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنجليزية.

وتداول نشطاء بالمنصات الاجتماعية جداول لتصنيف المنتجات الفرنسية وتعويضها بشراء منتجات جزائرية كبديل عنها.

#مقاطعه_المنتجات_الفرنسية345

we will never stop.

we will never forget.

we will never forgive..#boycott_french_product #الا_رسول_الله_ﷺ pic.twitter.com/OBfpXODmzI

