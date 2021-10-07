إيران تبث لقطات لمطاردة الحرس الثوري قطع بحرية أمريكية (فيديو)

بث التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الخميس، مقطع فيديو قال إنه يظهر مطاردة قطع بحرية تابعة للحرس الثوري لقطع بحرية أمريكية في الخليج من دون تحديد تاريخها.

ويظهر المقطع الملتقط من على متن زورق سريع سفنا وقوارب عسكرية ترفع العلم الأمريكي على مقربة منه وعلى متنها عدد من الجنود.

ويسمع صوت شخص لا يظهر في اللقطات وهو يردد عبر الاتصال اللاسلكي عبارات مثل “طاردوهما والتقطوا الصور”.

كذلك أظهرت اللقطات من مسافة بعيدة، ما بدت أنها حاملة طائرات وإلى جانبها سفينة عسكرية كبيرة.

رهگیری قایق های تندرو آمریکایی توسط شناورهای سپاه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار تصاویری, قدرت رهگیری و اشراف کامل خود را بر نیروهای امریکایی و بیگانه در خلیج فارس نشان داد. pic.twitter.com/o6wZYeLPkc — PressTV Farsi (@PressTV_Farsi) October 7, 2021

وعقب بث المقطع، قال الأسطول الأمريكي الخامس، ومقره البحرين، إنه لم يتم تسجيل أي حادث بين الجانبين في الأيام الماضية.

وتزامن بث اللقطات مع إحياء بحرية الحرس الثوري يومها السنوي.

وشهدت مياه الخليج لا سيما مضيق هرمز الاستراتيجي مناوشات متكررة خلال الأعوام الماضية بين قطع بحرية تابعة لإيران وللولايات المتحدة.

وتعود المرة الأخيرة التي تم فيها الإعلان عن حادث مماثل إلى مايو/أيار الماضي، عندما أعلن الحرس الثوري أنه حذر قطعا بحرية أمريكية بعد تصرف “غير مسؤول” من قبلها، بعيد إعلان البنتاغون إطلاق نيران تحذيرية باتجاه قوارب إيرانية في مضيق هرمز.

وفي أواخر أبريل/نيسان الماضي، أعلنت البحرية الأمريكية عن اقتراب زوارق هجومية إيرانية من سفينتين أمريكيتين في المياه الدولية شمال الخليج، ما دفعها لإطلاق نيران تحذيرية.

وكشفت البحرية الأمريكية أن قطعا إيرانية اقتربت من سفنها بشكل “عدواني” في مطلع الشهر ذاته.