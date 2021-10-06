قتلى وجرحى في اشتباكات بين الشرطة ومسلحين شمالي مصر (فيديو)

أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم الأربعاء بمقتل ضابطي شرطة ومطلوب جنائي في اشتباكات أثناء عملية استهدفت القبض عليه بمحافظة الإسماعيلية.

وقال شهود عيان للجزيرة مباشر إن قوة من الشرطة داهمت فجرًا إحدى الشقق السكنية وحدث تبادل إطلاق نار منذ ساعات الفجر وحتى صباح اليوم.

وأضافوا أن المسلحين يتمركزون في إحدى الشقق السكنية ويطلقون النار من خلف النوافذ، بينما تتمركز قوات الشرطة في عدد من الشوارع المحيطة، فضلٍا عن صعودها لعدد من الشقق السكنية في المباني المجاورة.

وأكد الشهود استمرار تبادل النار، ما تسبب في سقوط ضحايا من الجانبين بين قتلى وجرحى، دون مزيد من التفاصيل.

وأفاد شهود العيان بوصول اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إلى مقر الاشتباكات برفقة عدد من القيادات، كما دفعت الحماية المدنية بـ4 سيارات إسعاف في محيط الاشتباكات، وفرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا في الشوارع المحيطة.

ولم يصدر أي بيان رسمي من السلطات المصرية بشأن الواقعة حتى نشر الخبر.