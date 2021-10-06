Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|بيلاروسيا

العثور على 3 لاجئين سوريين “تعرضوا لضرب مبرح” على الحدود البولندية البيلاروسية (فيديو)

6/10/2021-|آخر تحديث: 6/10/202101:26 PM (مكة المكرمة)

عثرت قوات حرس الحدود في بيلاروسيا على 3 لاجئين سوريين، 2 منهم في حالة صحية متدهورة، على الحدود مع بولندا.

ونشرت قناة دائرة حرس الحدود في بيلاروسيا على يوتيوب مقطع الفيديو، كما نشرت بيانًا على صفحة شرطة حدود بيلاروسيا في موقع التواصل (VK).

وقال أحد اللاجئين إن القوات البولندية أبرحتهم ضربًا وألقت بهم إلى الحدود البيلاروسية البولندية.

 

وقالت وسائل إعلام محلية إن 2 من اللاجئين الثلاثة كانا فاقدين للوعي، وإن حرس الحدود البولندي كان يراقب ما يحدث دون أن يحاول مساعدتهم.

وأشارت دائرة الحدود البيلاروسية إلى وجود آثار لجر اللاجئين على الأرض من الجانب البولندي، ما يشير إلى إجبارهم قسرًا على المغادرة.

وخلال محادثة مع حرس الحدود البيلاروسي، قال أحد اللاجئين إنهم جميعًا مواطنون سوريون. وقد اعتقلتهم قوات الأمن البولندية على الأراضي البولندية ثم اقتيدوا بالقوة إلى الحدود البيلاروسية، على الرغم من طلبهم اللجوء.

كما تعرضوا للضرب من جانب قوات الأمن البولندية بعد رفضهم مغادرة بولندا إلى بيلاروسيا. ونقل اللاجئون الثلاثة إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

مقال بالواشنطن بوست: الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ضرب الإمارات بقوة

الوالدان على قيد الحياة ولكن.. نداء للرئيس التركي بشأن 3 أطفال سوريين (فيديو)

مفوضة أممية سابقة تدعو الإمارات للإفراج عن الناشط المعارض أحمد منصور

قتلى وجرحى في اشتباكات بين الشرطة ومسلحين شمالي مصر (فيديو)

الأكثر قراءة

المرزوقي: قيس سعيد معزول تماما ويشكل خطرا على البلاد (فيديو)

النوم العميق أم السريع.. أيهما أكثر صحة؟ وماذا تفعل عندما يكون الأمر بعيد المنال؟

النوم الجيد ليلاً يحسّن الحياة الجنسية للنساء

رئيس حزب الأمة القومي: قرارات “إزالة التمكين” ليست معصومة والبرهان تعهد بتسليم السلطة للمدنيين (فيديو)

تقارير تفضح الصين.. أعضاء بشرية “حلال” للبيع ومسلمو الإيغور الأعلى سعرا (فيديو)