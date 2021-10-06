المرزوقي: قيس سعيد معزول تماما ويشكل خطرا على البلاد (فيديو)

قال الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إن الرئيس قيس سعيد “ورط البلاد في أزمة سياسية خانقة ولا يعرف كيف يخرج منها”.

وأضاف المرزوقي في لقاء مع (مباشر مع) على قناة الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أنه مثل الكثيرين تمنى النجاح لسعيد عندما تولى منصبه وكان الجميع يعتقد أن سعيد سيحارب الفساد، لكن شيئا فشيئا اكتشفوا أنه لن يفعل شيئا وأن الأزمة الاقتصادية تتفاقم يوما بعد يوم.

وذكر الرئيس التونسي الأسبق أنه يشعر بالكثير من الألم والحسرة لمh يراه يحدث في تونس.

وقال إن الرئيس سعيد يعيش في “عالم آخر” ولا يريد أن يعترف بالحقيقة.

وأضاف أنه من المفترض أن الرئيس يحصل على تقارير من أجهزة جمع المعلومات ومن المستشارين حوله.

الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي: الرئيس قيس سعيد ورط البلاد في أزمة سياسية خانقة pic.twitter.com/a8QWy4YYnG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 5, 2021

وأوضح أنه في الوقت الذي تحدثت فيه أجهزة الأمن عن مشاركة عدة آلاف فقط في المظاهرات التي خرجت قبل أيام لمساندة سعيد، تحدث الأخير عن مشاركة نحو مليوني شخص في تلك المسيرات.

وقال المرزوقي إن سعيد “يستخدم شعارات وكلمات يغازل بها العامة لكنها لن تذهب به بعيدا”.

وأضاف أن ما يقال عن “دعم الشعب لسعيد سيتهاوى شيئا فشيئا، وسيتضح أن هذا الرجل (الرئيس سعيد) معزول تماما ويشكل خطرا على البلاد”.

وأوضح أن الانقسام الحالي في تونس هو “بين من يؤمنون بأن ما وقع هو انقلاب على الدستور ويجب العودة إلى الشرعية الدستورية” وبين “من يبحثون عن أعذار” للرئيس سعيد.

وذكر المرزوقي أن الانقلاب هو الذي قسم الشعب التونسي وفتح الباب أمام التدخلات الخارجية من قوى أجنبية.

الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي: الرئيس قيس سعيد ينكر أن البلاد في أزمة.. أخشى على #تونس منه pic.twitter.com/ZjIIfqxMSR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 5, 2021

وفيما يتعلق بتعيين سعيد لنجلاء بودن كرئيسة للحكومة، قال المرزوقي إنها لا تتمتع بأي خبرة سياسية أو مجتمعية مما يعني أن عملية التعيين مجرد “تمويه” و”محاولة لذر الرماد على العيون”.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الإثنين، إن 1.8 مليون مواطن خرجوا إلى الشوارع يوم الأحد في مسيرات داعمة له.

بينما قال صحفيون من وكالة رويترز للأنباء أن إن أكثر من ثمانية آلاف شخص شاركوا في المظاهرة الرئيسية وسط العاصمة.

وقال شهود ووسائل إعلام محلية إن آلافا آخرين تظاهروا في صفاقس وعدد من المدن الأخرى.