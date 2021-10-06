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البث الحي
سياسة|تونس

بعد اعتقال أحد مذيعيها.. الأمن التونسي يقتحم مقر قناة “الزيتونة” ويتلف محتوياته

6/10/2021

أعلنت قناة الزيتونة التونسية الخاصة، اليوم الأربعاء، اقتحام قوات الأمن لمقرها في تونس العاصمة، وإتلاف تجهيزات المقر.

وأضافت القناة في بيان مقتضب عبر صفحتها على فيسبوك، أن الاقتحام جرى بحضور أعضاء من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.

والثلاثاء، أعلنت القناة في بيان أن حاكم التحقيق العسكري أصدر بطاقة إيداع (سجن) في حق الصحفي مقدم برنامج “الحصاد 24” عامر عياد، على خلفية عدة اتهامات طالته بعد حلقة من البرنامج.

والأحد، أعلن المحامي سمير بن عمر في تدوينة، أن “إيقاف عياد، والنائب البرلماني عبد اللطيف العلوي، تم بأمر من القضاء العسكري على خلفية الحلقة الأخيرة من برنامج (حدث 24/الجمعة)”.

وأضاف محامي الصحفي أن ذلك بـ”تهمة التآمر المقصود به تبديل هيئة الدولة”.

يشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، تعتبر قناة الزيتونة غير قانونية وترفض منحها ترخيصًا بالبث.

وقال مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي حجي إن إدارة القناة ترى أنها مستهدفة بالنظر إلى خطها التحريري، وأن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ترفض منحها ترخيصًا لممارسة نشاطها.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين اتخذ الرئيس قيس سعيد سلسلة قرارات منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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