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سياسة|ليبيا

الدبيبة يبحث آليات خروج المرتزقة من ليبيا

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ووزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 (منصات التواصل)
5/10/2021-|آخر تحديث: 5/10/202103:31 PM (مكة المكرمة)

بحث رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء مع أعضاء في اللجنة العسكرية  5+5 آليات خروج المرتزقة من البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم الدبيبة مع أعضاء اللجنة العسكرية الممثلين عن الحكومة في طرابلس وفق بيان مقتضب للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وقال البيان “تم التباحث حول آليات خروج المرتزقة من أرض الوطن” دون ذكر تفاصيل بشأن تلك الآليات، ونقل تأكيد رئيس الحكومة على دعم حكومته الكامل لجهود اللجنة.

وشهدت السنوات الأخيرة في ليبيا وصول مرتزقة من عدة جنسيات لدعم حرب شنها اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد الحكومة، وكان أبرزهم مرتزقة فاغنر الروسية وسط مطالبات دولية متكررة بمغادرتهم البلاد.

ولعدة مرات رصد الجيش الليبي تحركات لمرتزقة فاغنر في مدينتي سرت (شمال وسط) والجفرة (وسط)، كما أعلن مرارا رصد وصول رحلات جوية لطائرات تحمل مرتزقة من جنسيات مختلفة.

وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من الحكومة الليبية و5 من طرف قوات حفتر وتعمل على تنفيذ وقف اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر/تشرين الثاني 2020 في جنيف.

ونص الاتفاق على انسحاب جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ لكن ذلك لم يتم وفق دلائل على الأرض.

وعانت ليبيا لسنوات صراعا مسلحا حيث نازعت قوات حفتر الحكومة المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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