فيسبوك تكشف عن “خطأ” تسبب في “أكبر خلل على الإطلاق” لمواقعها

قالت شركة فيسبوك إن تعديلات خاطئة في الإعدادات هي السبب الرئيسي وراء العطل الذي تسبب في حرمان 3.5 مليار مستخدم لمدة نحو 6 ساعات من دخول مواقع فيسبوك وإنستغرام وواتساب.

وقالت فيسبوك يوم الإثنين “اكتشفت فرقنا الهندسية أن تعديلات على أجهزة التوجيه (الراوتر) الرئيسية التي تنسق الحركة بين مراكز البيانات تسببت في مشاكل أدت إلى توقف الاتصال”.

كانت فيسبوك قد اعتذرت عن العطل الذي وصفه موقع داون ديتكتور، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الانترنت، بأكبر خلل على الإطلاق تتعرض له فيسبوك.

ومثل الانقطاع ثاني ضربة تواجهها فيسبوك خلال يومين بعدما واجهت اتهامات يوم الأحد بتفضيل الربح مرارا على تضييق الخناق على خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.

خسارة 7 مليارات دولار

وهبط سهم فيسبوك 4.9% أكبر خسارة يومية له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وسط عمليات بيع أوسع لأسهم التكنولوجيا أمس الاثنين، مع تدفق العالم على تطبيقات منافسة مثل تويتر وتيك توك.

وارتفع السهم بنحو نصف نقطة مئوية في تعاملات ما بعد الإغلاق عقب استئناف الخدمات.

وذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لفيسبوك خسر قرابة 7 مليارات دولار خلال ساعات إثر العطل لتصل إلى 120.9 مليار دولار بسبب انخفاض أسهم الشركة.

وقال مايك شروبفر مدير التكنولوجيا لدى فيسبوك “إلى كل شركة صغيرة وكبيرة، إلى كل أسرة وكل فرد يعتمد علينا، أنا آسف”.

وتفقد فيسبوك، وهي ثانية أكبر منصة إعلانية رقمية في العالم، نحو 545 ألف دولار عائدات الإعلانات في الولايات المتحدة كل ساعة انقطاع للخدمة، وفقا لتقديرات شركة قياس الإعلانات ستاندرد ميديا إندكس.