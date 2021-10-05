السماح للإسرائيليين بدخول الإمارات دون تأشيرة بدءا من 10 أكتوبر

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن الإسرائيليين الذين يزورون الإمارات للسياحة أو لبحث أمور وصفقات تجارية لن يكونوا مطالبين بالحصول على تأشيرة دخول بدءًا من 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال الحساب الرسمي للوزارة باللغة العبرية على تويتر إنه يجب على الإسرائيليين الحصول على تأشيرة دخول لأغراض أخرى مثل “الدراسة والعمل والأعمال التطوعية أو لأسباب دينية”.

⬅️ החל מה- 10.10 לא יידרשו אזרחים ישראלים להצטייד באשרה כדי להיכנס לאיחוד האמירויות 🇦🇪 לביקור תיירות או לביקור עסקי.

⬅️ עדיין יהיה צורך באשרת כניסה מתאימה לצורך לימודים, עבודה, התנדבות או להגעה מטעמי דת.

⬅️ שימו לב לכללי הכניסה המשתנים בתקופת הקורונה:https://t.co/MQawZeau2D pic.twitter.com/4d4yTlSK4Y — משרד החוץ (@IsraelHebrew) October 5, 2021

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية عن وزيرة الداخلية أياليت شاكيد أن اتفاق إلغاء تأشيرة السفر بين إسرائيل والإمارات سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من 10 أكتوبر الجاري.

وتم الإعلان، أمس الإثنين، عن بدء شاكيد زيارة رسمية إلى أبوظبي والتقت بنظيرها الإماراتي وزيارتها لعدد من المعالم في العاصمة الإماراتية.

سعدت بلقاء معالي أيليت شاكيد، وزيرة الداخلية بدولة إسرائيل، واستعرضنا خلال اللقاء آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزها، بما يحقق تطلعات وتوجهات قيادتي البلدين، في دعم أمن المنطقة واستقرارها لما فيه خير شعوب البلدين والمنطقة pic.twitter.com/zbIoSk4blW — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) October 5, 2021

ووقعت إسرائيل والإمارات اتفاقية للإعفاء من تأشيرة الدخول، في يناير/كانون الثاني الماضي، لكن الإمارات علقتها بعد فترة وجيزة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكانت إسرائيل والإمارات قد وقعتا اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين العام الماضي برعاية أمريكية.