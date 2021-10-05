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سياسة|الإمارات

السماح للإسرائيليين بدخول الإمارات دون تأشيرة بدءا من 10 أكتوبر

وزير الداخلية الإماراتي مستقبلا نظيرته الإسرائيلية (تويتر)
5/10/2021-|آخر تحديث: 5/10/202108:50 PM (مكة المكرمة)

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن الإسرائيليين الذين يزورون الإمارات للسياحة أو لبحث أمور وصفقات تجارية لن يكونوا مطالبين بالحصول على تأشيرة دخول بدءًا من 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال الحساب الرسمي للوزارة باللغة العبرية على تويتر إنه يجب على الإسرائيليين الحصول على تأشيرة دخول لأغراض أخرى مثل “الدراسة والعمل والأعمال التطوعية أو لأسباب دينية”.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية عن وزيرة الداخلية أياليت شاكيد أن اتفاق إلغاء تأشيرة السفر بين إسرائيل والإمارات سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من 10 أكتوبر الجاري.

وتم الإعلان، أمس الإثنين، عن بدء شاكيد زيارة رسمية إلى أبوظبي والتقت بنظيرها الإماراتي وزيارتها لعدد من المعالم في العاصمة الإماراتية.

ووقعت إسرائيل والإمارات اتفاقية للإعفاء من تأشيرة الدخول، في يناير/كانون الثاني الماضي، لكن الإمارات علقتها بعد فترة وجيزة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكانت إسرائيل والإمارات قد وقعتا اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين العام الماضي برعاية أمريكية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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