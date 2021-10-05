مقتل أحد طواقم “أطباء بلا حدود” في نقطة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي

أعلنت منظمة (أطباء بلا حدود)، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد موظفيها في اليمن برصاص مسلحين جنوبي البلاد، فيما قالت وسائل إعلام محلية إنه قتل في إحدى النقاط العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وأعربت المنظمة في بيان عبر تويتر عن الشعور بالصدمة والحزن الشديد لمقتل الممرض عاطف سيف الحرازي، مساء الإثنين، أثناء رحلة خاصة إلى عدن، جنوبي البلاد.

وأوضح البيان أن الحرازي كان يعمل كممرض في المستشفى العام الذي تقدم له منظمة (أطباء بلا حدود) الدعم في مديرية “ذي السفال” بمحافظة إب شمالي اليمن.

يتملّك منظّمة #أطباء_بلا_حدود شعور بالصدمة والحزن الشديد لوفاة زميلنا عاطف سيف محمد الحرازي أثناء رحلة خاصة إلى #عدن بصحبة أصدقائه. بلغ عاطف من العمر 35 عامًا وعَمِل كممرّض في المستشفى العام الذي تقدّم أطباء بلا حدود له الدعم في مديرية ذي السفال (محافظة #إب) في #اليمن. #لحج pic.twitter.com/jRj1KkbB3l — MSF Yemen (@msf_yemen) October 5, 2021

وفي وقت سابق الثلاثاء، تحدثت وسائل إعلام محلية باليمن عن مقتل عاطف في إحدى النقاط العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج.

وعبر مستخدمون يمنيون وأصدقاء لعاطف عن غضبهم لمقتله من قبل قوات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.

ونعى الصحفي اليمني ماجد زايد في سلسلة تغريدات مقتل صديقه قائلا إن هناك “تعمد للقتل”، مشيرا إلى مقتل عاطف في نفس مكان قتل الشاب اليمني عبدالملك السنباني على يد عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي قبل أيام.

وقال وكيل وزارة الإعلام اليمني محمد قيزان إن عاطف قتل “في نقطة طور الباحة -سيئة الذكر- التابعة للحزام الأمني لقوات الانتقالي التي قتلت الشهيد السنباني”.

وأضاف أنه “ما لم يتم ردعهم ومحاسبتهم فسيظلون يرتكبون مزيدا من الجرائم لأن من أمن العقوبة أساء الأدب”.

شهيد جديد من أبناء #اليمن الأبرياء هو الدكتور عاطف الحرازي في نقطة طور الباحة -سيئة الذكر- التابعة للحزام الأمني لقوات #الانتقالي التي قتلت الشهيد السنباني، مالم يتم ردعهم ومحاسبتهم فسيظلون يرتكبون مزيداً من الجرائم لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، رحم الله د.عاطف وأسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/is4LgAgnPI — محمد قيزان (@mohgezan) October 5, 2021

ودعت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان المجلس الانتقالي الجنوبي إلى “تسليم المتهمين في قضية مقتل عبدالملك السنباني للنيابة”.

وقالت إن “عدم الامتثال لأوامر النيابة سلوك خطير يكرس سياسة الإفلات من العقاب ويبقي مناطق سيطرة المجلس الانتقالي وسكانها بمعزل عن سيادة القانون”.

قالت مواطنة في بيان نشر اليوم "إن على المجلس الانتقالي الجنوبي تسليم المتهمين في قضية مقتل عبدالملك السنباني للنيابة. إن عدم الامتثال لأوامر النيابة سلوك خطير يكرس سياسة الإفلات من العقاب ويبقي مناطق سيطرة المجلس الانتقالي وسكانها بمعزل عن سيادة القانون"https://t.co/Dpp0QmqA7s — مواطنة لحقوق الإنسان (@MwatanaAr) October 5, 2021

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألفا، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.